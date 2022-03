Özel işlerimden dolayı, yolumun üzeri olduğu için, üç haftadır her Cumartesi aynı mekâna gidip Espresso içiyorum...

Birinci hafta 18'den

İkinci hafta 20'den

Üçüncü hafta 22 TL'den içtim...

Kısmetse gelen hafta 24 TL olacak...

Bir de "ekonomide istikrar yok" diyorlar; ona kızıyorum... Halbuki fiyatlar çok istikrarlı ilerliyor güzelim ülkemde... Hiç yan çizme yok, sürekli yukarıya doğru bir düz çizgi...

(Raif Uzkan)



Özgürgün: “Hesabımdaki para partinin seçim parasıydı.”

Hesapta Kalan Para: 2 milyon 773 bin 800 TL + 242 bin Euro + 325 bin 800 Sterlin + 258 bin 525 dolar.

Siyasal Partiler Yasası Madde 42, Siyasal Partilere yapılacak bağışları şöyle sınırlar:

“Gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bir siyasal partiye aynı yıl içerisinde asgari ücretin otuz katını aşan miktar tutarında bağışta bulunması yasaktır.”

Yine Siyasal Partiler Yasası’nın 52. Maddesi Siyasal Partilerin Mali Denetiminin Sayıştay eli ile Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacağını öngörür ve Anayasa Mahkemesi herhangi bir zamanda kesin hesaplarla ilgili belge ve bilgi talep edebilir.

Hesapların doğru sunulmaması cezai işlem getirir.

Sn. Özgürgün’ün hesaplarında, geçen günlerde vermiş olduğu bir mülakatta tartışmalara sebep olan ve Partinin Parası idi itirafı ile tekrar gündeme gelen- Meclis araştırması ile Savcılık tarafından Dava dosyalanan toplamı 2 milyon 773 bin 800 TL olan 21 adet, toplamı 242 bin Euro olan 12 adet, toplamı 325 bin 800 sterlin olan 6 adet ve toplamı 258 bin 525 dolar olan 4 adet kaynağı belli olmayan yatırım vardı.

Şahsi hesapta Partinin Parası olmaz! Olursa da karanlık olur.

Bu paraların kim tarafından, hangi miktarlarda ve ne karşılığında yatırıldığı da UBP tarafından açıklanmak zorundadır.

Aksi halde UBP'ye özellikle son günlerde yurt içi ve yurt dışından yöneltilen “gölge ve karanlık güçlerle ittifak” ithamı varsayımdan öteye, kabul niteliğinde olacaktır.

Anayasa Mahkemesi eminim ki bu itiraftan sonra harekete geçecektir.

(Ürün Solyalı)



Dibin dibini gördūk mū? Daha değil çūnkū dūnyada işler kötūye gittikçe biz katmerlenmiş sıkıntılarla boğuşmaya devam edeceğiz. Ve bu ortamda hūkūmet ve muhalefetin atışmaları bıktırdı usandırdı. Seçimlerden önce tablonun bu olacağı belli değil miydi ne attınız tuttunuz kahramanlar gibi , biri ben oynamam der, diğeri habire onu eleştirir başka birşey yok. Bu ūlkede devlet kurmakla övūnen UBP insanları çıkarla yanında tutmaktan başka ne yaptı. Sayın Sucuoğlu ūlkeye sıcak para girmesi gerekir diyorsunuz ama siz yıllarca hūkūmet olmuş ve tek kuruş kara gūn parasını bir kenara koyamamış bir partinin ūyesisiniz. Neyi dūzelteceksiniz Tanrı aşkına. Belediyeleri ekonomik olarak gūçlendireceğiz diyorsunuz ama bugūn oldu katkı paylarįnı ödemediniz maaş alamayan belediye çalışanları için tek kelam ettiğinizi duymadık. Sizin ūleşme ve devlet kaynaklarına çökme zihniyetiniz getirdi bizi bugūnlere. Ne demiştik seçimden önce hanginiz gelseniz halka çıkaracaksınız faturayı. Hūkūmeti muhalefeti eğer bir çıkış yolu arıyorsanız anladık vergi toplayamıyorsunuz bari bu ūlkedeki milyon Sterlinlik mevduatlardan en azından borç alın.

(Göktürk Ötüken)



Sevgili Faiz Sucuoğlu, devamlı adım atacağını söyleyip ilk baskıda geri adım atmayı alışkanlık haline getiriyorsun. Ya birşeyi söylemeden iyice düşün, ya da söylediğin şeyin akasında dur. Belediye konusunda da ilk baskıdan devrildin. Gönyeli'ye gücün yetmedi. "Lefkoşa Gönyeli birleşirse koskocaman metropol olacak"mış. Güney'de 5 belediye birleşiyor Lefkoşa'yla efendi her biri Gönyeli'den büyük. Böyle giderse adın "Mehter Faiz'e" çıkacak. Bir adım ileri iki adım geri..

(Mete Hatay)