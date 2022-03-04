Eviniz ile işyeriniz arası en iyi ihtimal 15km olsun.

Sadece evden işe gidip gelseniz, günde en az 30km yol yapacaksınız demek.

Trafikte dur kalk yaparken harcayacağınız yakıt hariç. Yarın yaz gelince klimanızın harcayacağı da hariç !

Normal bir salon araba 100km'de yaklaşık 7lt yakıt harcar. Dizel araçlarda olsa olsa 5.5 olsun.

Ayda 22 gün işe gidip gelseniz günde 30km’den toplam 660km eder.

Yani ayda sadece 46lt benzini evinizden işinize gitmek için satın almak zorundasınız.

Şu anki fiyatı ile aylık ödeyeceğiniz rakam 635 TL.

Kaldı ki ayda 26 gün işleyenimiz de var 30 gün işleyenimiz de.

Bu hesaba ne market'e gitmeniz dahil ne eczane'ye ne de aile ziyaretine.

(Gürcan Topukçu)



Global çevrimiçi ölçümleme şirketi Ookla, yanı başımızdaki Cyta'yı AVRUPA'NIN EN HIZLI MOBİL AĞI seçmiş... 5G falan yüzlerce megabit hız falan diyorlar.. Sahi bizim durumumuz ne? 3G'ydi yoksa Edge? Bizim böyük devletimiz yatırıma izin vermezken yanı başımızda adamlar internet hızını 5G'lerle uçuruyor... Biz de uçuyoruz ama altımıza konan dinamitle havaya! Yazık!

(Bertuğ Topal)





Geldiğimiz Son Durum;

% 40, halinden memnun!

%31, konumundan memnun!

%15, hayda hayda memnun çünkü, istediklerini, fazlasıyla aldılar!

Geri kalanların, Esemeleri bile okunmaz!

Eeeee! Şimdi söyleyin, bakalım,

Kimi, kime şikayet edeceğiz?

(Togay Menekşeli)



Toplumun genel kazancının %70i elektrik, gaz ve benzine gidiyor…%30’luk geriye kalanla da 1 ay geçinmek zorundayız…zam üzerine zam yapanlara sorum şu! Normal şartlar da geliri olanların beslenme sistemine öneriniz nedir? Et,balık ve tavuk’tan uzak sadece ekmek ve tomates mi yesinler???

(Berna Altunsoy)



Dışarda ciddi bir fırtına var..Bugün Güzelyurt’ta bir ilkokula eğitim devam ederken yıldırım düşmüş cok şükür ki kimseye bisey olmamış en azından fiziken!!Yaşadıkları korku onu sadece o an'a tanık olanlar bilebilir.. Bağıra bağıra gelen büyük bir sorunumuz var ve bu doğayla ilgili global bir sorun;iklim değişikliği sorunu..Rüzgârlar çok sertleşti fırtına sayısı arttı.. yarın bunlar kasırgaya döner mi ? Hazır mıyız?!!Neye hazırız ki buna olalım?!!Güney Kıbrıs bu konuda hazırlıklar yapıyor biz napıyoruz.. Türkiye'yi mi bekliyoruz ..onların iklimi doğayı vs önemsediğini hiç sanmıyorum.. Yemin ederim bıktım bu zayıf aciz inisiyatif alamayan yönetenlerden!!!!

(Bala Kayadelen)



“Birleştir” dediler ya…

El pençe divan baştakiler!

İşin tuhaflığı şu, kaç belediye batmışsa, batırılmışsa, partizan istihdamdan, yanlış yönetimden, savurganlıktan, tümünü destekleyenler şimdi iktidarda!

Tavuklara yeni kümes yapılacak da görevi tilkiye vermişler gibi bir durum…

(Cenk Mutluyakalı)

