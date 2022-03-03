Bu devleti yürütenlerde nasıl bir sosyal devlet anlayışı vardır ki, elektriği çok kullandı diye halkına ceza keser.

Kaç kws elektrik kullandınsa onun parasını tek fiyattan çarpıp fiyatlandırmaz da, 0-250 kws ı 098 ₺ den 251-500kws 2,70 ₺ den diye devam eden haksız bir fiyatlandırmaya gider anlamak zor.

Günümüzde uygarlık ölçütlerinden biri de bir kişinin tek başına 1 yılda tükettiği elektrik enerjisi ile de olçülmektedir. Oysa bizim devletimizi idare eden hükümet

insanına çok elektrik kullanmasın diye önüne androş nitelikli parasal engel koyar.

Sen zamanında yatırım yapıp yeterli elektrik enerji üretimini karşilama hatta fazlasını üretme sonra da böyle önlemlerle halkın elektrik tüketiminin önüne geçmeye çalış.

Bugüne kadar kim hükümet ettiyse elleri hep halkın cebinde.

(Hasan Mullaoğulları)



İki Züğürt Belediye Birleşince Bir Zengin Belediye Olmaz Ki...

Bir Züğürt Bir Züğürtle Birleşince ancak Daha Büyük Bir Züğürt olur...

Belki rakamlar çoğalır, nüfuslar çoğalır alanlar genişler, Belediye Başkanı, Meclis üyeleri de değişir amma Belediyenin ekonomik durumunda değişiklik olmaz...

İster Birleşerek büyüyün isterse büyüyerek birleşin değişen bir şey olmaz...

1 Züğürt +1 Züğürt =1 daha büyük Züğürt Belediyeden başka bir şey olmayacaktır...

KKTC’de Güçlü olan hiçbir Belediyemiz yok ki birleşeceği zayıf belediyeyi de sırtlansın taşısın...

Güçlü diye adlandıranlar da ancak kendi yağı İle kendi ciğerini kavuruyor...

Kötü yönetilenler yok mu...

Var elbette...

Bunlar birleştirince kötü yönetim ortadan kalkacak mı...

Sanmıyorum...

Bu Sefer bizi daha büyük sorunlar bekler.

Şimdi gelen sorunlar küçüktür baş edebiliriz belki, ancak birleşince belki de baş edemeyeceğiz...

Biz yerinden yönetimden kaçıyor merkezden yönetmeye çalışıyoruz...

Bu çok yanlış bir yaklaşımdır...

Zamanında köy karakollarını kapattığımız ve poliste merkezleşmeye gidişimize benzer...

Nasıl ki polisimiz halkla iç içe iken halktan koparıldı, şimdi de yerel yönetimler halktan koparılıyor...

Bunun yolu bu değildir...

Belki üç dört tanesi çok fazladır, Belki Belediye hudutlarında bir takım düzeltmeler, gelir paylaşımlarında, katkılarda ve yerel yönetimler yasalarında düzeltmeler ihtiyaç vardı...

Ancak bunu Belediyelerimizi birleştirerek aşacağımızı sanmıyorum...

Merkezi yönetim birçok görevini Belediyelere devredip alınacak harçlarla hem desteklenmeli hem de hizmetin halkın ayağına götürmesi sağlanmalıdır...

(Gürsel Uzun)



Isıtma ve soğutmanın mali külfet olmaya başladığı bir dönemde, umarım yavaş yavaş, bundan sonra yapılacak konutların mevsime uygun, ısıtma ve soğutma 'problemini' azaltacak şekilde nasıl inşa edileceği, buna uygun hangi malzemelerin kullanılması gerektiği gibi konular da gündeme gelir...

(Aral Moral)



Dün bir polis, elinde laptop, “muayene yaptırmamış araçları” avlıyordu.

“Seyrüsefer de yok” diyor polis!

“Çek kenara…”

Teknolojiyi böylesine ustalıkla keşke “çete liderlerini” takipte kullansaydık.

Avlandık!

Bin dört yüz lira!

İnsaf.

“Çok kazanan çok, az kazanan az” mı sayın Bakan? O en zor günlerde kendi yatırımından aylık iki bin lirayla yaşadı özel sektör emekçisi… “Muayene” ya da “seyrüsefer” ücretini eşit ödüyoruz şimdi!

Üstelik polis sizi avlamıyor (!)

(Cenk Mutluyakalı)

