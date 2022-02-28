Zelenski Kahraman falan değil, halkını vatanını hele de ırkını hiç düşünmüyor. Batı medyası ve sosyal medyada kahramanlaştırılsa da bence tam bir gerizekalı ve bu savaşın eğer sağ kalırsa en büyük savaş suçlusudur. Yargılanıp en ağır cezaları alması gereken birisidir.Gerçek kahraman bence insanlarının can ve mal güvenliğini sağlayan liderdir ki bunu çok kolay yapabilirdi.

Savaş şehre inmiş hedef kendisi. bunu açıkça zaten kendisi söylüyor ama o ne yapıyor teslim olmam diyor bir de tüm halka kahramanlık aşılayarak onbinlerce sivile kalaşnikof dağıtıyor. Yani bir başka değişle bu insanları sivil ve suçsuz insanları kendisine (ülkeye yaptım deyip) kalkan olarak kullanıyor. Putin bu harekatı ne için başlattığını savaş başlamadan önce açıkça söyledi ve ilk günden kendinden sayı ve donanım olarak çok çok daha güçsüz olan Ukrayna ordusuna silah bırakın bu oyuna gelmeyin diyerek söyledi. Maalesef kendini bir anda savaşın içinde bulan sivil insanlar bir çevrenin ve içinde bulundukları koşulların psikolojisiyle kendisini savaşın içinde buldu.. Zelenski’nin güya halkı korumak için verdiği silahlar ise durumu doğal olarak içinden çıkılmaz bir hale dönüştürdü.

Amerika açısından bakarsak onların ekmeklerine resmen yağ, üzerine de bal sürülmüş oldu. Zaten ABD'nin ve NATO'nun Rusya ya karşı sıcak savaşa girmesi hem karşılıklı olası kullanılacak kimyasal silahlar yüzünden hem de ekonomik ve stratejik yönden kısacası mantık yönünden toplu bir intihar olurdu. Bu yöntemle hem ayni ırkı kendi kendisine düşman etmiş ve fiilen savaşa sokmuş oldu hem de esas olan ekonomik savaşta güçlenen rus ekonomisini ve dünyada adlarından çok söz ettiren ve Putin e yakınlıklarıyla tehdit oluşturan Rus Oligarklarını bir anda devre dışı bırakmış oldu. Savaş 10 dakika sonra bile bitse Rusya üzerindeki yaptırımlar yıllarca surecek ve bu finansal dengelerin tekrar oluşması yıllar alacaktır.

Sonuç olarak arada yem olarak kullanılan Ukrayna büyük maddi manevi hasar alırken. Rusya bu kalesini ABD ve Nato'ya teslim etmeyecek ama ekonomik savaşın da galibi ABD olacaktır. AB bunun neresinde derseniz o da arada kaynayıp doğal gazı daha pahalıya mal ederken Rusya'dan ve oligarklardan akan paralardan bir müddet mahrum kalacaktır.

Benim şahsi fikirlerim ve bu istenmeyen savaşın derinine bakışım bu şekildedir ve yukarda yazdıklarım sadece beni bağlar.

(Tekin K. Birinci)



" Hükumetin Belediyelere tepeden politika dayatması kabul edilemez! " açıklaması yapan milletvekiline lütfen biri CTP Belediyelerinden bir tanesinin asgari ücretin altında maaş ödediğini hatırlatsın.

Bu şekilde sürdürebilir olmayan belediyelerin mali açıdan güçlendirilmesi ve yetkilerinin artırılması kaçınılmazdır.

Kimsenin dayatma yaptığı yok!

Aslında yapılan çağdaş ve demokratik toplumlarda yapılandır.

Yerinden yönetim ilkesini ve yerelden kalkınmayı hedeflemediğimiz sürece yerimizde saymaya devam edeceğiz.

(Emrah Yeşilırmak)



Dünya'daki (KKTC dahil) Putin yanlıları ilk önce Ukrayna Başkanı'nı neo Nazi ilan etmişti, şimdi ise adamın Yahudi olduğu ortaya çıkınca mesleğiyle dalga geçmeye başladılar. Efendim komedyenmiş aktörmüş, "çocukmuş," "yeteri kadar 'erkek' değilmiş" falan vesaire. Hatta Putin gibi kıdemli eril, maskulin canavarın "elini öpüp özür dilemesi lazımdır" dercesine önermeler yapanlar bile var. "Eski KGB Ajanı, güçlü, erkek adam Putin" ambalajlarıyla. Bırakın artık bu testesteron yoldaşlığını. Efendiler Putin iddia ettiği gibi iki tane Ukrayna'dan kopmak isteyen de facto devletçiği korumak için orada bulunmuyor, tüm Ukrayna'yı işgal ediyor. Kiev dahil. Asker sivil her taraf bombalanıyor. Bu hareket kesinlikle defansif değil ofansif bir işgalin daniskasıdır. Rus propagandasının safsatalarına inanmaya amma da çok meraklısınız ha!

(Mete Hatay)



Ülkelere göre Dollar rezervleri ne diye merak ettim... Bu kadarını beklemiyordum! ADAMLAR BİRİKTİRMİŞ HAKKATEN AB, ABD savaşa girmeden savaş kaybetti. Dünyanın en büyük ilk 5'i... Selaaaaam dur... Tüfek om'za...

Çin=3 trilyon 588 milyar Dolar

Japonya=1 trilyon 450 milyar Dolar

İsviçre=1 trilyon 95 milyar Dolar

Rusya=618 milyar Dolar

Hindistan=643 milyar Dolar

(Alev Şensoy)



