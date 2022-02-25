Kardeş Savaşı

Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor.

Geçenlerde bir TV kanalında beni etkileyen bir sahne izledim. Rusya, Doğu Ukrayna'daki bölgelerden kadınları, yaşlıları ve çocukları Rusya'ya göç ettiriyordu.

Sınırlara yığınağı askeri eğitim bahanesiyle, bölge nüfusunu da Ukraynalıların ateş kes anlaşmasını ihlal ettikleri bahanesiyle yapıyordu. Tam da kurt ile kuzu hikayesi.

Askeri araçların gidip geldiği yolda, orta yaşlı iki kadın yürüyordu. Bir tanesi, dört beş yaşlarında bir kız çocuğunu elinden tutuyordu. Ya kızı olmalıydı ya da torunu.

Kadınlar üzgün üzgün sohbet ediyorlardı. Biri yaklaşmakta olan felaketi şöyle özetliyordu:

- E, şimdi ne olacak? Kardeşlerimizle ve akrabalarımızla mı savaşacağız?

Kabil ve Habil meselesi!



(Bekir Azgın)









Çok üzücü gelişmeler yaşanıyor. Halihazırda 2016'dan bu yana 2 milyona yakın insanın yerinden edildiği Güney Doğu Ukrayna bölgesi, dün akşamdan itibaren bu defa da Rus füzelerinin hedefi oldu. Kuyruklar oluşturmuş sivil araçlar bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. AB seyrediyor, ABD arada bir ağzını açarak durumu daha da kötüleştiriyor. Putin ise yüzlerce kişinin ölecek olmasını umursamadan bölgeyi bombalamaktan çekinmiyor.. Yazık, çok yazık.

(Mete Hatay)



"Maaşım karşılığı bugün ne iş yaptım" sorusunu kendine yöneltse yanıt veremeyecek bir dolu insan var.

"Ne işe yaradım bugün" diyemiyor kendine!

İşini terk ediyor ama maaşını terk etmiyor.

Bir de yürüyüşte, sahilde, dağda, bağda, bahçede fotoğraf paylaşıyorlar sosyal medyadan…

Utanmadan…

Dünya kadar insan tek kuruşun hesabını yaparken bu zamanda, kimileri için “saadet zinciri” kurulmuş tepeden tırnağa…

(Cenk Mutluyakalı)



Savaşlar kötüdür!

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırı, gerek insan hakları bağlamında, gerekse çağdaş dünya düzeni bağlamında kabul edilebilir değildir.

Saldırılar bir an önce durmalı, sorunlar diplomasi yolu ile çözülmelidir.

Savaşı yaşamış, görmüş, acılarını yüreğinde hissetmiş bir coğrafyanın her şeye söyleyecek sözü olan insanları olarak bu işe çıt çıkarmadan seyirci kalmamızı anlamlaştıramıyorum…

(Özdemir Tokel)



Rusya Ukrayna’yı çatır çatır işgal ediyor. BM yok. NATO yok. Avrupa Birliği yok.ABD yok. Herkes izliyor. Ondan sonra Türkiye’nin garantörlüğüne ne gerek var ha!

(Songuç Kürşad)

