Her yeni hükümet kurulacağında yapılan pazarlıklar neticesinde, bakanlıkları “güçlendirme” adına kamu kurumları ve dairelerinin bir bakanlıktan diğerine aktarılması hem çalışanları, hem vatandaşları hem de daire ve kurumları sıkıntıya sokmaktadır. Yapılan aktarılmalar, halkın ve bürokratların gözünde dairelerin önemli/önemsiz olarak ayrılması sonucunu getirmekte, çalışanların ise motivasyonunu düşürmektedir. Kurumlarda mevcut hafızanın bakanlıklara aktarılması ve bunun kalıcı olabilmesi için bakanlıklar ile bağlı dairelerin belirlenmesi ve bir yasa ile güvence altına alınması gerekmektedir. Bunun yapılması istikrarı da beraberinde getirecektir. Ancak istikrar kelimesini ağızlarından düşürmeyenler, daha hükümet kurma çalışmalarında yaptıkları ile bunun bir söylemden ibaret olduğunu gözler önüne serdiler.

(Salih Erşangil)



Bataklığın kurutulmasını beklerken, yani bu tip sektörlerin adadan def edilmesini beklerken legalize edilecekleri açıklanıyor. Sonra da yeterli personel yok nasıl denetleyeceğiz diyerek ağlayacaklar çıkacak ilk mafiyotik olayda. Çok ağrıyacak başımız çok... Bunun günahı bu sektördeki kirli ranta tapanların yanında bu sektörlerin yaşamasına izin verenlerin üzerinde de olacak.

(Mete Hatay)



Kıbrıslı Türk gazeteci, dostumuz, BASIN SEN (Medya Emekçileri Sendikası) Genel Başkanı (Fatma Kişmir'in oğlu) 2 yıl önce Afrika günlük gazetesinde yayınlanan yazısı nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

TC Emniyeti’nin Ali Kişmir’e açtığı davada, “Güvenlik Güçlerinin ahlaki kişiliğini aşağılamak ve zedelemekle” suçlandı. ”

Ali Kişmir, basına yaptığı açıklamada, Polisin kendisini 22 Şubat'ta (dün) aradığını ve makalesinden şikayet olduğunu bildirdiğini söyledi. Ayrıca Başsavcının şikayeti değerlendirerek kovuşturmaya karar verdiğini söyledi. İlk duruşma 28 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yürürlükte olan “Askeri Suç ve Ceza Kanunu, Madde 26” uyarınca, suç 10 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

Kişmir, Türkiye'ye girişi yasaklanan üçüncü Kıbrıslı Türk oldu.

Ali Kişmir, geçen yıl 10 Ekim'de Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Hırvatistan'daki toplantısının ardından, Kıbrıs'a gitmeyi planladığı yerden İstanbul'a uçtu. Havalimanında Türk yetkililer kendisine Türkiye'ye girişine izin verilmediğini söyledi.

Sevgili arkadaşlar; tabi ki bu tamamen medya özgürlüğüne ve düşünce özgürlüğüne yönelik bir tehdittir..

Basına yapılan bu tür baskılara karşı desteğimizi belirtmeli ve sesimizi yükseltmeliyiz.

(Hasan Kahvecioğlu)



Bizim polis soruşturma kapsamında delilleri Türkiye polisiyle paylaşır, Türkiye polisi da oradaki basına servis eder... Biz daha basın toplantısında soru soramazken, gendi memleketimizde olan biteni TC basınından öğrenirik... Ne güzel iş be...

(Ahmet Vamık)



Medya ve fikirler özgür olmalıdır. İnsan Hakları Evrensel metninin 19. Maddesine göre:

Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin üzerinden 70 kusur yıl geçmesine rağmen hala daha ifade özgürlüğü hakkını savunmak durumunda kalmak İnsan Hakları açısından üzüntü vericidir.

(Yetin Arslan)





Söylemedi demeyin! Yapacağınız tarife düzenlemesi ile ticari tarife kullanıcılarına maliyetin altında fiyat belirleyip farkı konut tarifesi kullanıcılarından çıkarmaya kalkarsanız dava açacağım haberiniz olsun.

(Tuluy Kalyoncu)

