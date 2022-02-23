“Telefon dinleme” yasası istiyor polis!

Yer altı dünyasının yurdumuza iyice yerleştiğini ve karanlık bir yerde yaşadığımızı polisin taleplerinden anlayabiliyoruz.

- “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Yasa Tasarısı”,

- “Teknik Araçlarla İzleme Yasa Tasarısı”,

- “Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi Yasa Tasarısı”,

- “Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve Kullanılması Yasa Tasarısı”,

Gizli soruşturmacı falan!

İnsan korkuyor, neresi burası, nerede yaşıyoruz böyle!

(Mete Hatay)





“Ama” dediğimiz her defasında, esas cümle anlamını yitirir.

“Fikrine katılmıyorum ama…”

“Fazla ileri gitmiş ama…”

Oysa ilkeler bağlayıcıdır ve duruma göre değişmez.

Bu noktada hoşlanmadığınız bir fikir var ise kendi fikrinizi ortaya koyar ve kendi ilkeleriniz çerçevesinde savunursunuz. Ancak karşı olduğunuz fikre ceza davasıyla cevap vermek ifade özgürlüğüne doğrudan müdahaledir.

Konu Ali ya da başkası değil ilkelerdir ve bu çerçevede tarafım elbette “ama”sız özgürlüklerdir.

Çünkü fikirler yargılanamaz…

(Nazar Erişkin)



Döviz yükselir zam, döviz düşer zam, bu da yetmez bankalardaki TL borçlarına faiz artışına gidildi.... Kör duttuğunu anladık da, bu kör hep orta halli vatandaşı mı sever..... Bir defada çok olanlardan alıp , az olanlara verin..... Bu insanlar KKTC de dogmakla ve yaşamını idame ettirmekle büyük hata etmişler?.... Dutacak hiçbir tarafı kalmadı.... Yazık ....

(Tamer Karakaşlı)



“Telefon dinleme” yasası istiyor polis!

Yer altı dünyasının yurdumuza iyice yerleştiğini ve karanlık bir yerde yaşadığımızı polisin taleplerinden anlayabiliyoruz.

- “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Yasa Tasarısı”,

- “Teknik Araçlarla İzleme Yasa Tasarısı”,

- “Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi Yasa Tasarısı”,

- “Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve Kullanılması Yasa Tasarısı”,

Gizli soruşturmacı falan!

İnsan korkuyor, neresi burası, nerede yaşıyoruz böyle!

(Cenk Mutluyakalı)



Rusya’nın tanıdığı ve BM'nin ( Ukrayna’nın bütünlüğü) diye ısrar ettiği AB'nin ve ABD'nin ambargo uyguladığı bölge 1.5 milyon.. KKTC doğrudan ticaret için ne bekliyor

(Veli Kocaismail)



Bir ay önce yaşanan un krizinde Ukrayna'dan alınan un gündeme gelmişti.. Diğer yandan Tr tarımının girdiği çıkmaz buğday ithalatını artırmış ve nerdeyse buğdayın %85'i Rusya'dan tedarik ediliyordu.. Sonuç bu aptal kriz nelere mal olur bir düşünelim.. Ekmek fiyatları diyelim mesela..Turizm sezonunda da Rus turist beklemeyelim…Tr Rusya'dan sağlam veto yiyecek bu açık.. E biz de dolayısıyla bu işin en ağır etkilenenlerinden olacağız gibi görünüyor..

(Bala Kayadelen)



