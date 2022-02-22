“Kabineyi gördüm ne bir kadın temsilci ne de genç bir temsilci, beklendiği gibi. Ülkeye istikrar getirmeyeceğini de kendileri hemen söylüyor zaten.

Ben başka bir konudan bahsedeceğim.

Avrupa’da yaygın seçilme yaşı düzenlemeleri 18 yaş olarak belirlenmiş. Dünyada 52 ülkede seçilme yaşı 18. (Türkiye dahil) 58 ülkede 21 ve 57 ülkede de 25. Bizde geriye kalan 57 ülke gibi 25 yaşı belirlemişiz seçilme yaşı olarak. Cumhurbaşkanlığı için ise 35. Tabi sadece yaşla da bitmiyor, erkekler için askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı da var.

Sonra gençler neden siyasete uzak. Gençlerin sadece oy vermeye hakları var ama 25’ine gelene kadar temsil edilmelerine imkan yok sadece partileri ya da görüşleri doğrultusunda çalışma yapmaları bekleniyor.

Gençlerin alanlarını artırmak sadece onlar için çalışma sözü ile olmuyor onları direkt taraf yapmakla olabilir.

Net söylüyorum herhangi bir anayasa değişikliğinde diğer değişmesi gerekenlerin yanında seçilme yaşı da 18 olarak belirlenmelidir.”



(LTB Başkanı Mehmet Harmancı)





16-17 yaşlarındaydım, aynı insanlar (farklı) bakanlıklar yapardı.

Şimdi 28 yaşındayım gene aynı insanlar bakan.

Hatta bir tanesi 2 senede Turizm, Sağlık şimdi da İçişleri Bakanı oldu.

Kabinede bir kadın da yok.

Ülkede başka insan mı yok?

(Hüseyin Özbarışcı)



HP’de çok eşlilikten tek eşliliğe geçiş...

Kişilerin tercihi kendi bağlar bize yorum yapmak düşmez...

Ancak konu bir siyasi parti ise o zaman bunu sorgulayabiliriz...

HP hala daha hata yapmaya devam etmekte ve onun yaptığı yanlışlardan kendi ile birlikte toplum da nasibini almaktadır...

UBP Genel Başkanı, Başbakan Sucuoğlu 30 Milletvekilinde diretti ancak HP’yi Tek eşlilik sevdası tutunca Başbakan çaresiz kalmış 29’a mahkum olmuştur...

Peki nerden çıktı bu tek eşlilik sevdası...

Üç vekille, Bir Başbakan ve 9 Bakandan oluşan 24 vekilli bir partinin Davulu boğazına asacak Topuz’u da eline alacak aklınca...

Bu strateji çok akıllıca bir hamleydi...Tabi ki yerlerse...

Keşke bu Tek eşlilik sevdasına bu gün değil, 2018’de tutulmuş olsaydı... 2018 seçimlerde Özgürgün Başkanla 21 Vekille birinci Parti çıktığımızda, üstelik vekil sayısı kat ve kat fazla iken çok eşliliği seçmiş dörtlü bir nikahla üç partiye nikah kıyabilmiş...Peki neden...

Bırakın bize nikah kıymayı, görücülüğe dahi kahve bile içmem diyerek kapatmıştı kapıyı...O gün yaptığı o yanlış ve beraberindeki seri hataların acısını bu gün yaşıyor olmasına rağmen ayni hataları yapmaya devam ediyor...

O gün tek eşlilik gerekiyordu, dörtlüyü seçti, Bu gün Üçlü Gurup’a girmeliydi Tek eşlilikte ısrar etti...

(Gürsel Uzun)







Faiz Sucuoğlu yeni kabineyi açıklayarak "ezber bozdu"!

Al takke ver külah hükümeti kuruldu...

Başbakan, "bu hükümet beş yıl sürecek değil" diyerek, bakanları oyalansınlar diye atadığını, oylanması biteni değiştireceğini ve yenilere de görev vereceğini açıkladı.

Hayırlı olsun...

(CTP milletvekili Erkut Şahali)



Sucuoğlu'nun elinden ancak bu kadar gelirmiş! Kabine "Numoro Uno Kabinesi." Dalga geçerler herkesle. Tombala yaparak seçti bakanları belli ki. Gerçi hakederik ya. Bunlar daha iyi günlerimiz..

(Mete Hatay)







Kıb-Tek müdürü Gürcan Erdoğan, “vatandaş 3'lü tarifeyi benimsemedi” demiş. Oysa verilere göre konutlarda tüketilen elektriğin % 34'ü 3'lü tarife kullanıcıları tarafından tüketilirken sadece % 4'ü tek zamanlı tarifede tüketilmiş. Üstelik dileyen tüketici yılda 3 kez kullandığı tarifesini değiştirebilir.

(Tuluy Kalyoncu)



