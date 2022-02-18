Dün “şaka olsun diye” bir öğrenciyi çöp bidonunun içine atan çocuklar gördüm. Olay yerine yetiştiğimde öğrenci çöplerle birlikte yerdeydi. Kendilerine ve birbirlerine saygısı olmayan çocuklar yetiştiriyoruz. Günaydın, merhaba ve özür dilerim demeyi bilmeyen, fiziksel ve psikolojik şiddeti güç bilen, aşırı küfür içerikli konuşmayı normal gören, canı çektiği için arkadaşına vurmayı, arkadaşının eşyalarına zarar vermeyi kendinde hak gören, hamburgerinin kağıdını açıp gönül rahatlığıyla yere atan ve uyarıldığında ben yapmadım diyen, kontrolsüz ve sınırsız internet kullanımından dolayı sosyal iletişimden uzak, donuk bakan, sınıf içinde verilen talimatları algılayamayan, arkadaşlarının dış görüntüleriyle acımasızca dalga geçebilen, itmek vurmak küfretmek üzerine şiddet içerikli iletişimlerin hakim olduğu, kendini ifade etmekte zorlanan, dinlemeyi bilmeyen, düşünmekten üretmekten ve fikir geliştirmekten keyif almayan, sağlıklı sevgi temelli iletişim ve ilgiden uzak veya istediği çokça oyucağa sahip olup da mutsuz olan, tatmin olmayı bilmeyen çocuklar yetiştiriyoruz. Olumsuz yaşanan bu yükün bedellerini hep birlikte toplum olarak ödeyeceğiz.

(Pembe Gaziler)





Gülerim halimize.

Hala daha kutsal bir görevmiş gibi halka hizmeti koltuk ve makamda görenlere hiç ama hiç itibar edemiyorum.

Yahu sen kapının önünü süpürmeyen kadın, bahçende bir ağacın kökünü çapalamayan adam, hala baba harçlığı ile gün geçiren genç sizden köy oldu mu ki sizle kasabayı hayal edelim.

Halka hizmet eden o kadar isimsiz, etiketsiz, makamsız insan gördüm ki siz aklıma gelince mide spazmı geçiriyorum.

Gölgede kalın gölgesiz olasınız. Çünkü bu halk artık başka ihsan istemez

(Hüseyin Cumaoğlu)





"Bugün 17 adet taş ocağının gözü dönmüş bir grup müteahhittin çıkarları doğrultusunda hazırlanan imar planlarına ve yaratılan suni inşaat taleplerine cevap vermesi için varlığını sürdürdüğünü fark etmeliyiz."

(Merter Refikoğlu)



Aile çalıştayı denen yine birilerine göre “eksik” yönlerimizi “telafi” edene kadar; koltuk yerine millet, bakanlık yerine görev, torpil yerine adalet, rant yerine eşitlik veya hükümet nasıl kurulur 101 çalıştayı yapılsaydı sanırım daha uygun olurdu.

(Mehmet Harmancı)



