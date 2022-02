Kendi aracınızla işe gidip gelmenin lüks olduğu bir memlekette 27 ile hükümet kursan ne olur? 30 ile hükümet kursan ne olur? Zaten zamlar mecburi değil mi? Size ne ihtiyacı var bu memleketin????

Koalisyon görüşmeleri tıkanmış. Faiz bey görevi iade edebilirmiş. Hade görevi iade et... Boşuna gabak 30 lira olmadı bu memlekette...

(Göktürk Ötüken)



Çevremde sıkça gözlemlediğim bir durum var.. Evlenip yuva kuran çalışan ya da evli olmayıp çocuklu olan koca koca insanlar yemek işlerini mutfak işlerini komple annelerine veya kayınvalidelerine devretmiş durumdalar.. İhale etmişler demeyim çok da ağır kaçmasın.. Mecburiyetler çalışma hali vs diye düşünmek istesek te durum bunu biraz aşıyor sanki.. Unutulan es geçilen durum annelerin kayınvalidelerin artık 40,50 yaşlarında olmadıkları.. Yaş alıyorlar metabolizmaları yavaşlıyor sağlıkları farkına varalım ya da varmayalım değişiyor.. olumlu yönde olmadığını söylememe sanırım gerek yok.. Yoruluyorlar birşey demeseler de boğuluyorlar .. Bazıları yetmiyor hafta sonu da aynı tempoda devam ediyor..Arkadas çok mu zor yemek yapmak..borek açan yok fırına yemek atacaksınız ya da tencereye maksimum en zor yemeği hazırlama süresi 30 dk..kendi pişiyor zaten. Biraz nefes aldıralım şu insanlara..siz yuva kuruyorsunuz onlar ceremesini çekiyor..Yarın aynı şeyi sizler de yaşayacaksınız.. Çocuk olayı da var tabii.. Artan kreş okul vs ücretlerini de düşünürsek en büyük mecburiyet orada ortaya çıkıyor haliyle.. Ama bu işin bir ortası bulunamaz mi acep?.. Yemek olayı yumuşatılamaz mı mesela?!!Onlar yoruluyor.. Severek yardımcı olsalar da durum bu.. VE hayat hızlı geçiyor.. Yasam kalitelerini artırmak gerekirken daha aşağı mi çekiyoruz acaba?!!Bir süredir gözlemleyip üzüldüğüm bir konu bu.. Sahip olduğunuz insanların ve onlarla geçirilen zamanların kıymetini ne kadar biliyoruz dersiniz?!!

(Bala Kayadelen)





Evet herkes memleketteki bu bataklıktan kurtulmak istiyor (mış gibi yapmıyorlarsa tabii). Bu yüzden onu besleyen kanalların bir an evvel kurutulması gerekir. Bu karanlık rant başka türlü ortadan kalkamaz. Her türlü gri ve kara para fabrikalarının ve onları aklayan çamaşırhanelerin en kısa sürede kapatılması gerekir. Eğer bu yapıl(a)mazsa, kaçınılmaz olarak hükümete gelecek partilerin veya kuzeydeki vasinin bu karanlık sürer durumun ortağı olarak görülmesi kaçınılmazdır.

(Mete Hatay)



Uyuşturucu, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve kumar...Polisin, Askerin, Siyasilerin ve İstihbarat teşkilatlarının bilgisi dahilindedir. Bu Kolombiya’da , Venezuela’da, Ukrayna’da, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta da böyledir...

(Salim Akbaş)





Bence kurmayın.

Hükümete gerek yok.

İstemem ama koy cebime edebiyatı ile ülke yönetimine talip olmak ne derece samimi.

Partiler içinde bakanlık kavgası yapan vekiller çıkıp diğer partilerin hükumette yer almak için talep ettikleri bakanlık sayısını eleştirirken ne derece samimisiniz diye sormalı.

Gerçekten kurmayın hükümete gerek yok.

muhtarların yetkilerini artırın, belediyeleri hizmet için tutun yeter.

(Hüseyin Cumaoğlu)