Belli ki ABD'si, AB'si, Rusya'sı kötüye giden ekonomilerini bağlayabilecekleri bir sebep arayışında ve deliler gibi bir savaşa ihtiyaç duyuyorlar. Bu gün olay nükleer tehdide kadar gitti. Burnumuzun dibinde bu savaş illaki çıkacak belli ki! Dileğim odur ki, Türkiye bu savaşta tarafsız kalsın. Ne Rusya'yla, ne Ukrayna'yla arasını bozmasın... Boş yere yine günahsız evlatlar böyle art niyetli bir oyun uğruna şehit olmasın... Büyük enerji krizlerine ve fahiş fiyatlara da hazırlıklı olun bu arada. Rusya bu restleşmenin bedelini AB'ye dogalgaz fiyatlarıyla ödetecek!...

(Alev Şensoy)



Maaşlara uygulanan hayat pahalılığının mevcut durumda 6 ayda bir yansıtılmasının derhal 2 aya indirilmesi zorunlu hale geldi ve geçmiştir artık. Ayni şekilde asgari ücret de 2 ayda bir düzenlenmeli benzin, tüp ve gıda ürünlerine durmak bilmeksizin zam yapılıyor sırada elektrik var maaşlar elimize geçmeden eriyor. Zamlar yapılırken mecburuz yapıyoruz diyorsunuz .Asıl yapmaya mecbur olduğunuz bu konudur. Memlekette tüp gazcılar tüpleri stoklar piyasaya sürmezler ertesi gün zam olur, petrolcüler adaya petrolü sokamadık der gecesi zam açıklarsınız bu ülkenin sahibi 3-5 büyük kodaman mıdır? Onları memnun etmek için mi varsınız siz...

(Ersoy Saydağ)



İyice, samimiyetle ve içtenlikle düşününüz, bu cümleyi ne zaman kullanırız: “Burası KKTC.”

Bir iş çarpıksa, yalansa, yozlaşmışsa, adaletsizse, kanunsuzsa eğer…

KKTC gerçeğinde “yasa dışı” sözcüğünün peşi sıra istediğiniz kavramı koyunuz yanlış durmuyor.

Çünkü hemen herkes “daha büyük bir kötülük” üzerinden kendine ait yasa dışılığı meşrulaştırıyor.

Yasa dışı gelirini, işini, yatırımını, eylemini, adımını, yurttaşlığını, iznini “KKTC” zırhıyla gizliyor çok hem de çok geniş yığınlar!

Elbette mafya ile ölçülemez bu…

Organize suç örgütleriyle bir tutulamaz.

Yine de “kanunsuzluk” sıradan bir alışkanlık olarak boy gösteriyor her yerde…

Yasa dışı!

“Burası KKTC.”

(Cenk Mutluyakalı)



Sevgi, Sevgililer Günü.

Müthiş bir pazar. Dünyada milyarlarca dolar bir pazar.

Bir günde sadece sembolik bir gösteriş için dünya pazarında harcanan, günün anlamına harcanan bir para.

Neyi seversiniz? Sevgilinizi mi, yoksa şovunu mu?

Hiç bugüne kadar Sevgililer Günü için harcanacak oranı kimsesiz çocuklara, evsiz insanlara, okullara hastanelere harcamak için bir kampanya gördünüz mü?

Göremezsiniz çünkü böyle bir kampanya yapanlara "hadi be oradan sevgiden ne anlarsın" derler.

Kapitalizmin insan beynine verdiği uyuşturucu bu iste.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Millet borsa, kripto para piyasası vs. takip eder biz da hıyar fiyatlarını... Döviz piyasasını takip etmeden ne ara buraya geldi konu

(Ahmet Vamık)