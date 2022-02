Polisimiz kutlanmayı hak ediyor:

Falyalı suikastının faillerini ortaya çıkarmak için oluşturulan güçlü polis ekibinin gece gündüz ve uykusuz da kalarak yürüttüğü yoğun tahkikat sonuca doğru gidiyor... Tutuklamaların yanı sıra suikastin en önemli delilleri sayılan 2 adet Kalakşnikof'un cinayet yerinin bir Km. uzağındaki dere yatağının içinde bulunması bunun göstergesi... Polisimiz büyük ve gönülden bir kutlamayı hak ediyor... Faillerin yargı organında belirlenip cezalandırılması olası yasadışılıkların durdurulmasına caydırıcı etki yapacaktır..

(Ahmet Tolgay)



Son günlerde yaşanan korkunç şiddet olayları, yıllardır çeşitli forumlarda ve sektörlerde yaratılan karanlık rantın paylaşım kavgasından başka bir şey değildir. Bu olayların önüne geçilmesi için bu rantı besleyen bataklığın bir an evvel kurutulması gerekir. Bu da başta sanal bet sektörü olmak üzere bu rantı besleyen bazı ekonomik aktivitelere ve sektörlere artık son verilmesini gerektirmektedir.

(Mete Hatay)



Seçim sonuçlarından notlar almıştım, farklı konular araya girdi, kimi değinmeler şimdiye kaldı.

Sol siyaset ve özellikle de toplumun önemli çoğunlukla yöneldiği Cumhuriyetçi Türk Partisi, İskele ve Karpaz için mutlaka yeni bir yol haritası çıkartmalıdır.

İskele oyları yüzde 20'lerde kaldı.

Çok daha ciddi tablo “sol” olarak nitelendirilen tüm partilerin oy oranı bu bölgede toplamda yüzde 25’i geçemedi.

Yeni insanlar kazanmalı, örgütsel anlamda yenilenmeli ve dönüşmelidir sol.

Bunun için çok daha fazla diyaloğa ihtiyaç vardır.

Emeğe, özveriye, ilgiye...

Öyle seçim dönemi falan beklenmeden, gerekirse her gün gidilmelidir İskele ve Karpaz insanına, her gün dinlenmelidir dertleri...

Sol siyasetin İskele ve Karpaz meselesi vardır ve görmezden gelinmemelidir!

Yeni bir gelecek inşası salt Lefkoşa ya da Girne'de olacak iş değildir.

(Cenk Mutluyakalı)



Günün anlam ve önemine dair şarkılar.

▪︎ Paranın ne önemi var, mühim

olan insanlık

Özdemir Erdoğan

▪︎ Tek taşımı kendim aldım, tek

başıma kendim taktım

Nil

▪︎Aşk çok para yok

Bulutsuzluk Özlemi

▪︎ Param yok

Pulum yok

Meral Zühal

Günün anlam ve önemine dair başka şarkılar ekleyebilirsiniz.

(Cenk Özdağ)



Bir taraftan yeni bir hükümetin kurulmasını ve ekonomik anlamda ülkenin kalkınması için adımlar atılmasını beklerken, diğer yandan da ciddi bir huzur ile güvenlik endişesi içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Cenneti yaşaması gerekenler, cehennemin dibinde debeleniyor

Falyalı Cinayeti ve etrafında gelişen olaylar, Kıbrıs Türkü'nü daha da dibe itiyor. Türkiye medyasının olayı giderek daha da magazin haberi haline sokması, ülkemiz için de zor bir durum yaratıyor. Üniversite ve turizm adası Kıbrıs, neredeyse dünyanın pisliğini içinde barındıran ülke gibi anılıyor

Falyalı cinayeti polis tarafından en ince ayrıntısına kadar çözüldü. Tüm detayları anlatmaya devam edeceğiz. Emarelerin bir kısmı ile suçluların bir kısmı Türkiye'de. Bir kısmı ise KKTC'de. Hepsini bir araya getirerek, nasıl bir yargılama süreci izleneceğini ise merak ediyoruz.

Haliyle, suçun işlendiği ülkede yargılama ve cezalarını da bu ülkede çekmeleri en hukukun üstünlüğü açısından son derece önemli. Ancak, yeni hesaplaşmalara izin vermeyecek şekilde, huzuru da en erken zamanda tesis edecek adımların atılması kaçınılmaz. Daha fazla beklememeliyiz.

(Hüseyin Ekmekçi)