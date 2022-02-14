Herkesin aniden "memleket Texsas'a döndü" çığlıklarını anlayamadım. Organize suç örgütleri, gerek yerli gerekse yabancı en az 45 senedir bu memlekette fink atmaktadırlar. Kıbrıs asıllı Londralı mafya gurupları, Yerli, yeni yetme mafyacıklar. Anadolu'nun bağrından kopup gelenler... Hatta bazen bu üç farklı ortamdan çıkan gurupların beraber iş yaptıkları da çok oldu, oluyor. Örneğin 1970'ler ve 80'lerdeki eroin trafiğinin birbiriyle ilişkili üç bacağı vardı. "Tedarikçi" kesim, "taşıyıcı" ve "teslim alan" kesim: Güneydoğu Anadolulu suç örgütleri (bir ara terörist, daha sonra ise derin devlet bağlantılı) tedarikçi kesimin başını çekiyordu. Ta ki Afganistan'ın Rus işgaline kadar. Taşıyıcı kesim: Kısa yoldan para yapmak isteyen Kıbrıslı Türklerden ve İngiltereye giriş yapabilecek pasaporta sahip adada yaşayan yabancılardan oluşuyordu. Bunlar daha çok şüphe uyandırmayacak kişiler arasından seçilirdi; croupier kızlar, yaşlı kadınlar, sakat kişiler vesaire. Kumar borcu olan kişiler ise yolculuğa çıkacakların başını çekerdi. Bir ara Brixton hapishanesinin yarı nüfusunu bizim Kıbrıslı vatandaşlarımız oluşturmuyor muydu? Mahalleden tanıdığımız, belki de akrabamız, sınıf arkadaşımız kaç kişi geçti oralardan. Burada bazı şanslı olanların yakınları onların gönderdiği paralarla arabalarını evlerini durmadan değiştirirken bütün gençliklerini oralarda harcamış kaç vatandaşımız vardır değil mi? Evet son olarak bu ticaretin son bacağı olan Londra'daki alıcı kesimi ise Londralı kaşarlanmış bazı Kıbrıslı Türkler veya orada yerleşmiş başka suç örgütleri oluşturuyordu. Bir ara Maltalılar da çok yoğun bu işin içindeydi. Adayarımızın uyuşturucu yanında para aklama yeri olarak da uzunca bir süredir kullanıldığını herhalde bilmeyeniniz yoktur. Gary Robb gibi parasını İngiltere'lerden buralara taşıyıp inşaat tozuyla yıkamaya çalışanlardan tutun, uyuşturucu, vergi kaçakçılığı, silah ticareti vesaireden elde edilen paralarını nezih kumarhanelerimizde veya yeni yeni sanal bet sitelerinde aklayanlara kadar birçoklarının bizim çamaşırhaneyi kullandığını biliyoruz.

(Mete Hatay)



Daha 3 gün önce 44 yaşında çok sevdiğim öğrencim, Arkadaşım entübe ediliyordu...

Çok ağır bir tedavi süreci yaşadı ve tedavisi uzun süre devam edecek!

Sanırım bu hastalığı hafif geçirenler herkesi kendisi gibi sanıyor...

Evimizden cenaze çıkana kadar olayı hep farklı yorumlayacağız.Emin değilim ama son bir ay içinde 50 ye yakın insanımız bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti...

Saygılar.

(Eralp Şerifoğlu)



Ne iş!

Bizim eski editörlerden bir arkadaşımız - ki şimdi Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’nda basın görevlisidir - (Yenidüzen’den ayrılarak Mustafa Akıncı’nın ekibine katılmış, ardından Ersin Tatar’la devam etmişti, zorluğunu anlayabilirim) benim yazdıklarımı, bana soruyormuş.

Sabah sabah Ersin Tatar aradı, sordu zaten… Başkan “doğrudan iletişim” anlamında daha başarılı (!)

Asıl mesele Halk TV’de söylediklerimden yana duyulan rahatsızlık olmuş.

Yeraltının yer üstüne karışması ve siyasetin finansmanı…

Türkiye’ye doğru konuşunca çok daha hassaslaşıyor Ersin Tatar… Yüzünü kendi yurduna döndürebilse, ah!

Yazdım anlattıklarını, köşeme…

Kimi zaman huzursuzluk yaratıyorsak, affola… Kendimizden çok yurdumuza ve yarınlara gailemiz var diye… İyi ki ömrümüzde gazetecilik yapmışız yalnızca, onca sızısına rağmen, onca sancısına…

Ne diyeceğim…

Yüreklerimizi sıcak tutabilsek ve iyilikle kötülüğü ayırmayı başarabilsek sadece, çok daha aydınlık olacak hayatlarımız…

(Cenk Mutluyakalı)

