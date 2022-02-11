



Neyi konuşuyoruz biz yahu.

Suıkast, cinayet ne derseniz deyin.

Sonuc bir aile ateşlerde yanıyor, bir ülkenin vicdanlı insanlarının yüreği kan ağlıyor. Kimi arıyoruz?

Tetiği cekeni mi?

De ki tetiği cekeni buldunuz. O tetiği çekenin azmettirenleri ifşa edeceğine mi inanıyorsunuz?

Bitti mi? Aydınlandı mı olay?

Bir vatandaş olarak tetiği çekeni değil azmettireni veya azmettirenleri ve/veya tetiği çektirenleri bulup açığa çıkarmadan güvende olmadığımıza inanıyorum.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Bağımsız olsaydık ya da gerçek bir devlet;derdim ki birkaç gün önce olan vahim olay bir milat olur hem bu is çözülür hem de ülkemiz bu tür pis olayların odağında olmaktan kurtarılabilirdi..Ama üzgünüm.. ufukta bisey görünmüyor..

(Bala Kayadelen)



Falyalı infazının -yeniden- ortaya çıkardığı en acı gerçeklerden biri de şu olmuştur.

74 sonrası adanın kuzeyine yönelik en önemli tehdit güneyden değil kuzeydendir. Yer altı dünyası hoyratça adanın kuzeyine yerleşmiş, hukuksuzluğun üzeri milliyetçilikle örtülmüş, “yavru vatan” edebiyatı onca kiri gizlememin bir paravanı haline gelmiştir.

Cinayet ve infaz kadar o “paravan” da konuşulmalıdır mutlaka!

İşin özeti:

Uluslararası hukuk dışında bu yapı ne eşit, ne egemendir.

Kirlidir!

(Cenk Mutluyakalı)





Tutuklamalar peşi sıra geliyor. Tetikçilere ulaşmak zor olmayacak, işin ihale edildiği mafya grubunun da... Ama esas azmettiren gizli kalmamalı. Bu adanın da Türkiye'nin de huzuru için, bu cinayetin aydınlatılması önemli...

(Hüseyin Ekmekçi)



Kıbrıslı Türkler olarak karanlık bir dehlizde sıkışmış olmanın hüznü ve öfkesiyle bir günü daha sonlandırıyoruz.. Bu tür cinayetler sadece "hesaplaşma" mesajı taşımıyor. Tüm topluma korku iklimi yayarak toplumu terörize ediyor...

(Mehmet Süleymanoğlu)



Bozulan, ne Dünyadır

ne KKTC dir.

Bozulup Battal olan,

İnsanlardır ve İnsanoğlunun yarattığı, Çirkin düzendir, başka da hiç bir şey değildir..

(Togay Menekşeli)





İşte KKTC dedikleri bu olsa gerek sabahtan beri Hamitköy Sütçü sokakta elektrikler kesik evde koah hastası gayınpeder var üstüne de pozitifli oksijen alması gerekiyor alamıyor 2 de gelecek dediler tam 9 saattir kesik gelde meram anlat bakalım ama kime zaten pandemiden stres bunalım herkeste birde elektrik kesintisi herkesi deli etmeye devam edin nereye kadar

(Behiç Şişik)

