

Bir insan öldükten sonra yapılması gereken; merhuma Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır dilemektir. Günahta, sevapta Allah'ın bileceği iştir...

Suçluları bulup adalet önüne çıkarmak da devletin görevidir. Devlet kendi insanını koruyup işlenen suçları cezalandırdığı kadar vardır. Umarım devlet otoritesinin varlığını yakın zamanda hissederiz...

(Göktürk Ötüken)



“KKTC”yi mafyaya ait bir platoya çevirdiler adeta!

Dünyadan kopardıkları, karanlığa mahkûm ettikleri, hukuksuzluk üzerine kurulu bu yapıyı organize suç örgütlerinin arka bahçesi yaptılar.

Marşla!

Törenle!

Alkışla!

“Bu adamı vuracaklar” diyordu herkes!

Heyhat “20 Temmuz Caddesi”nde vuruldu.

(Cenk Mutluyakalı)





Önceki akşam yaşanan vahşet nedeniyle tüm KKTC halkı, TC özgür basını ve Dijital yayın yapan KKTC basını teyakkuz halindeyken halkın televizyonu BRTK tamamen suskundu. Dehşet olayın yaşandığı saatlerde piyango çekilişi yaparlardı!

(Alev Şensoy)



Küçücük bir ülkeye sığamayacak büyüklükte olaylar yaşıyoruz... Bana göre aydınlatılamayacak çok derin bir suikast daha ülkemiz tarihine kara leke olarak geçecek...

(Ahmet Vamık)



Anahtarı kapının üstünde bırakan ülkem artık anılarda kaldı.Şarkı sözündeki gibi bence artık herkes gibisin….Gerçek Kıbrıslının içi acıyor.

(Ebru Akgür Pehlivan)



Dün yaşanan suikast bir kez daha gözler önüne serdi ki ülkemize kimlerin hangi amaçlarla nasıl geldiğini kimse bilmiyor.. Elini kolunu sallayan bileti aldığı gibi adada.. Sabıkası var mi bilen yok.. Turist olarak girip ne halt ettiği bilinmeyen bir suru insan var.. Olaya sadece bu olay özelinden değil genel olarak baktığımızda ciddi güvenlik açıklarımız da var..Sabıka kaydı sorgulamak bu kadar mı zor?!!Ha buraya kalaşnikof marka ağır silahlar nasıl geldi getirildi..deriiiin işler bunlar..Çook deriiiin işler!!O mobese kayıtları yerel gazetecilerden önce olaydan çook kısa bir süre sonra nasıl birilerine servis edildi.. O işler de derinliğiyle göze batanlardan!!Bu ülkeye sabıka kaydı olan suç kaydı olan kimsenin gelmesini ben bir vatandaş olarak istemiyorum doğrusu!!Bu adamlar ışınlanmadı sanırım bir noktadan giriş yaptı değil mi?!!Yeni kurulacak hükümet te ltf bu ülkeye giriş çıkış ve güvenliğimiz hususunda etkin önlemler alsin..bir sorulsun sabıka kaydı var mi?!!Güvenlik zaafiyeti hepimizi huzursuz etti bu çok açık!

(Bala Kayadelen)

