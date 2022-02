Seçim yapıldı ama hükümet kurulamıyor. Koalisyon olması gerek ama herkes seçim öncesi milletvekili derdinde iken şimdi de bakan olma derdinde. Bu kadar zor mu sorunu çözmek. Bu kadar böyük ve galabalık bir ülkede hizmet bekleyen o kadar yerler varken 50 tane adam ne bileyim kaç bin maaş almak için yemin vermişken siz bunlara iş vermeyeceksiniz!! Askerler yemin eder görev başlar, eşler nikah kıyar yemin eder evlilik başlar vs vekiller yemin eder maaş başlar görev başlamaz ,oldu mu şimdi !!

(Kubilay Merttuna)



Önceliklerimiz farklıdır toplum olarak!

“İnsan sağlığı” öncelikli mesele değildir.

"Eğitim" de...

"Maaş"tır öncelik...

"Makam"dır...

"Hasta" ya da "öğrenci" gerekçe gösterilir ve üzerinden haklar aslında menfaatler paylaşılır.

Terfi, barem, atama, ödenek, ek mesai…

Bunların tümü “hizmet” içindir hâlbuki!

Toplumsal önceliklerimizin listesini yapınız lütfen!

Bir de “bütçe”deki öncelikleri…

Birlikte okuyunuz, çok daha iyi anlarsınız, ne demek istediğimi…

(Cenk Mutluyakalı)





Yalanlarınızla kargaları güldürüyorsunuz. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile irademize yapılan tecavüzle yapılan atamadan sonra “iki devletli çözüm” safsatası ile sistematik bir şekilde başlatılan Kıbrıs Türk’ünün dünyadan daha da soyutlanması ve yalnızlaştırılması süreci devam ediyor. Uluslararası kabul gören “federasyon” zemininden uzaklaşılması yetmedi, şimdi de “Maraş vakıf malıdır” diyerek kargaları güldürdükleri söylemleri ile başımıza çorap örülmesi de cabası. Kıbrıs’ın kuzeyindeki bu kabile yönetimini ve söylemlerini dünyaya kabul ettiremeyeceklerini elbette onlar da biliyorlar. Üzücü olan toplumumuzda bu zihniyete ve bu yalancılara inananların çok sayıda olması. 23 Ocak’ta bunu da görmüş olduk. Toplumumuza ve ülkemize çok ama çok yazık ediliyor.

(Nevzat Özkunt)





KIB-TEK yönetiminin hükümete sunduğu yeni elektrik tarifeleri:

▪︎0-250 kilovat: 0.97 kuruş (şimdiki gibi) Başarıp da bu kilovatta kalabilenlere ekstra elektrik kesintisi

▪︎250-500 kilovat: arası: 2 lira 50 kuruş, 20 kırbaç, 30 tokat, ağır küfür.

▪︎500-1000 kilovat: arası: 2 lira 75 kuruş, falakaya yatırma, Mercan Arap ve Afanyalı Memduh usulu cinsel muamele.

Promosyon olarak Acı giderici merhem.

1000'in üstü: 3 ile 4 lira arası, idam veya mokoko seçeneği. Mokoko seçenler, ölene kadar mokoko.

Merhem yok.

(Cenk Özdağ)





Evde kullanmadığımız ışığı, sobayı kapatalım da, işyerinde esnaf ışığını sobasını nasıl kapatabilir? 5 kişi de gelse 20 da gelse meyhanede ayni ışık yanacak soba çalışacak. E nasıl çıkacayık içinden? Her şey uçmuş.

(Emirali Tatlıdil)





Biz evde gazla ısınıyoruz. Bu kış %300 zamlı ödedik gazı.

Elektrik ise zararına satılmaya devam etti.

Şimdi duydum ki zararına satılan elektriğin zararını, o elektriği tüketen değil vatandaş olarak herkes ödeyecekmiş.

Çok adil olacak, teşekkürler.

Not 1: Konutlar elektriğin %35'ini kullanıyor. Konutlarda kullanılan elektriğin %70'ini %30 konut, %30'nu da %70 konut kullanıyor. Özetle sosyal yardıma, altyapı yatırımlarına kullanılabilecek tüm kaynağı vatandaştan toplayıp zenginin tüketimini sübvansiye ediyoruz.

Not 2: 1 kws elektrik Türkiye'de 14euro cent, AB ortalaması 22euro cent, Güneyde 20euro cent, Bizde 7euro cent.

Not 3: Başbakanı dinledim, yakıtsız, güneşsiz, rüzgarsız elektrik üreten bir firma ile görüşmüşler, biz hiç para vermeden yap işlet devret yapacaklarmış.

Not 4: Hepimize çok geçmiş olsun, Allah sabır versin.

(Ercan Hoşkara)