Maraş'ın yönetimi için Uluslararası toplumu tatmin edecek ve oraya geri dönecek sakinlerine güven sağlayacak dünya kadar örnek mevcuttur. Berlin'in eski (Batı Berlin) statüsünden öğrenilebilecek birçok şey olduğu gibi Avrupa'daki farklı otonom enklavlar da incelenebilir. Örneğin Hollanda'daki Belçika enklavları gibi. İstersek yöntem, örnek çok! Tabii Ersin bey ister mi böyle birşey bilmiyorum. Orayı Karanlık Turizm müzesi olarak tutmaya kararlı gibi görünüyor..

(Mete Hatay)



Trafik cezalarına "güncelleme" gelmiş..ee iyi güzel de ya o bozuk çukurlu karanlık yollarda seyir etme durumu ne olacak?!!Onca vergiyi siz alıp ne yapıyorsunuz diye sormayalım mi?!!Seyrüsefer muayene bunlara da zam gelecek deniyor..gercekten mi?!vatandaş sizin mali açık kapatma aracınız mi?!!

(Bala Kayadelen)



Sosyal Devlet olmakla, devletin sosyal yardım görevlileri olması arasında İskele Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi kadar fark var. Orayla ilgili detaylı rapor, taaa Ekim 2021'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi'ne gitmiş.

Bakan dahil, herkes seçim derdinde olduğu için, olay, geçtiğimiz hafta herkesin aynı anda isyan etmesi ile ayyuka çıktı. Yardımsever vatandaş Mehmet Kumser'in binadan içeri girmesi ile de ayıp herkesin yüzüne tokat gibi çarpmış

Başbakan, hafta sonu mesaisini orada harcadı. Yardımseverler oraya koştu. Uzak duran İskele Belediyesi sorumluluk aldı. Vakıflar İdaresi vakıf yönetimini görevden aldı, şimdi yeni bir umut doğdu. Kimse işin peşini bırakmayacak

Çok güzel gelişmeler var. Kısa sürede bitecek çalışmalarla orası yaşanası bir yer halini alacak. Bundan sonrası, benzer bir suruma düşmemesi için güçlü bir vakıf yönetimi kurulmasında. Herkes elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir

(Hüseyin Ekmekçi)



Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi ile ilgili olarak kaç gündür gerek yazılı basında gerek görsel basında UTANÇ verici görüntüler görüyoruz ve yazılar okuyoruz. Peki burada yaşanan tüm bu davranış şekilleri , yaşanılacak ortam olmayışı ve tarihi geçmiş ilaçlar vs vs hepsini okuyup görüyoruz da suçlu kim bunun sorumlusu kim , bu şekilde olmasına sebep olan kim kim kim ???? Bu toplumda artık ört bas etmeyi bırakıp deşifre edilmesi gereken kişi veya konuların net bir şekilde ortaya çıkması gerekir.

(Çağan Çerkez)



“Burada devlet bize bakıyor" der, yurt dışında yaşlanan, adaya dönmeyen insanımız...

Burada durum farklı!

Çünkü yaşlıysanız, bakıma muhtaçsanız, devlet size bakmaz.

Hastaysanız, paranız yoksa bir refakatçi ödeyecek durumda değilseniz sidiğinizle bokunuzla baş başa kalırsınız.

Engelliyseniz, hele de yaşınız ileriyse ve ana babanızı yitirmişseniz, sokakta kalırsınız.

İşçiyseniz, hele yabancı işçi, oyunuz da yok arkanız da ve iş kazasında ölmüşseniz, cenazenizi bile kaldırmaz devlet!

Sigortalıysanız, salgın varsa ülkede ve yoksulluk, size kendi paranızı yedirir devlet, üzerinden alkış bekleyerek. Hastaneden ilaç bile vermez size devlet!

Devlet bize bakmaz.

Biz ‘devlet’e bakarız, kendimizi korunmak ve hayatta kalabilmek için!

(Cenk Mutluyakalı)



Ülkedeki en büyük sorun;

Sorunları zamanında tespit etmemek, çözümü üretecek ve uygulayacak uzman kadroların eksikliği ve işlerin nasıl gittiğine yönelik denetimin bir türlü rayına oturtulamamasıdır.

Dileyelim ki yeni kurulacak Hükümet, bunları öncelikleri arasına alsın.

(Betül Arslan Akkuş)



