DP’li vekil adaylarının ortaya koyduğu bası itirazlar var. Aslında ulaşılamayacak, ortaya çıkarılmayacak itiraz ve talepler değil.

Bilgisayarlara girişlerde bir toplam hatası veya bülünçli bir oynama yapıldığı iddiaları var. Bu sorulara bir yanıt bulmanın da yolu var.

Sandıkların kurulu olduğu her binada ıslak imzalı, yani bilgisayara girilmemiş hali ile formlar asılı.

Onlar toplanıp yeniden alt toplamları alınırsa bilgisayarlara girilmeden önceki alt toplamlara ulaşmak mümkün olacaktır.

Bu yolu denemeleri hem kendi içlerini rahatlatmalarına hem de YSK veya Veri Merkezi üzerindeki şaibeleri ortadan kaldırmaya yeterli olacaktır diye düşünüyorum.

(Özdemir Tokel)



Dondurucu soğuklara ek ülkede elektrik yok. Kıb-Tek konusunda her kafadan bir ses çıkıyor. Hiçbir yetkili sorunun köklü çözümü için hamasetin dışında somut bir çözüm üretmiyor. Hedef Kıb-Tek’in özelleştirilmesi mi?. Kurumda örgütlü sendika El-Sen’in hem yöneticileri hem de çalışanları isyanda.

(İsmet Özgüren)



Döviz yükselirken, geçici madde ekledik yok 5 günde 1 yaptık akaryakıt fiyatlarını bilmem ne... (Döviz düşerken ölü taklidi yaptık...) Aradan 1 aydan fazla süre geçince da, döviz düştü ama akaryakıt fiyatları yükseldi bu kez da... Sermayenin uşakları...

(Ahmet Vamık)



KKTC'nin özeti:

-Sigaraya 2 - 2.5 TL zam

Sigara sağlığa zararlıdır içmeyiniz

-Elektrikler sürekli kesiliyor

Elektrikli eşyaları kullanmayınız ki elektrikler kesilmesin

-Tuvalet kağıdına zam

Zıçmayınız ki talep olmasın ve fiyatları düşsün

(Ufuk Çağa)



Çözümsüzlük çözümdür edebiyatçılarına bazı sorularım olacak!

1-) Türkiye'de patlayan enerji krizinin sebeplerinin neler olduğunun farkında mısınız? Belki de enerji krizi olduğunun bile farkında değilsiniz ama ben yine de sordum... Belki!

2-) Ordaki yetkililerin; sorunun İran'ın doğalgaz tedariğini kesmesine bağladıkları doğalgaz ve elektrik kesintilerinin tamamen yanıltıcı olduğunu biliyor musunuz? Zira soğuk kış aylarında İran her yıl belirli aralıklarla (teknolojisi yeterli olmadığından ve kendi iç pazarına gaz yetiştirmeye çalıştığından) doğalgaz tedariğine ara verir! Yeni birşey değil yani! Propagandası yeni!

3-) Velevki oradaki iddialar doğru ve İran yüzünden enerji üretiminde sorun yaşanıyor! Türkiye'nin doğalgaz yedekleme rezervi günlük 220 milyon metreküp. İran'dan kontrata bağlı günlük gelen doğalgaz 22 milyon metreküp! Bunun aslında Türkiye''nin doğalgaz yedekleme rezervlerinin boş olduğunun bir ıspatı olduğunun farkında mısınız? Hani kablo ile buralara elektrik getireceksiniz ya!! Hal böyleyken nasıl olacak o iş?

4-) Türkiye'nin Rusya ve Azerbaycan'la olan doğalgaz antlaşmalarının 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bittiğini biliyor musunuz?

5-) Rusya'nın doğalgaz satış fiyatlarına tıpkı Avrupa'ya uyguladığı gibi spot piyasa fiyatlarını eklemek istemesinden dolayı Türkiye'nin bu anlaşmayı para olmadığı için yenileyemediğinin farkında mısınız?

6-) Durum buyken Türkiye'nin Rusya doğalgazına göre çok daha ucuz olacak olan İsrail doğalgazına olan ihtiyacının daha da arttığının farkında mısınız?

7-) Çok yakın bir gelecekte "federasyonu" zaten Kıbrıs Sorununun çözümünün federasyon dışında farklı bir alternatifi olmadığını savunanlardan daha fazla savunmaya başlayacağınızın farkında mısınız?

(Alev Şensoy)