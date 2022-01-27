Ülkenin dört bir yanı dökülüyor. Anlayış doğru, organizasyon düzgün olmadığı için, çocuklar okullarda, büyüklerimiz yaşlı yurtlarında perişan oluyor

Pandemide rakamlar seçim biter bitmez yeniden tırmanışa geçti. Belli ki, adaylar da, vatandaş da hem propagandada yer almak hem de oy kullanma adına, test yaptırma işini ertelemişti. Sağlam bir taramaya ihtiyacımız var

Hükümet modeli yavaş yavaş şekilleniyor. Ulusal Birlik Partisi, "kurulacak en geniş mutabakat hükümeti" formülü üzerinde çalışıyor. Formül, DP ve HP'ye birer bakanlık, 30 vekilli hükümet

(Hüseyin Ekmekçi)



Hani bir söz vardır, “Allahın sopası yok” derler.

İnançlı biri falan olduğumdan değil de meseleyi güzel özetler…

Seçimin en güzel kaybedeni onlar oldu, partilerinden ayrılan ve siyaseti bir pazarlık unsuruna dönüştürenler.

Hepsi kaybetti!

Hem de ne güzel kaybetti…

UBP’ye de helal olsun, uzmanlaştı artık, böylesi isimleri “kullan, at” konusunda!

(Cenk Mutluyakalı)



Ülke menfaati 30 rakamlı bir icraat hükümeti gerektirir.

Bana kimse 27 de olur demesin. Ne bu ülke ne bu ülkenin insanı artık seçim istemiyor. Yapsan da sandığa gitmez. "Elimizi taşın altına koyduk" argümanına gülerim. Kellenizi koyacaksınız. Şunu isterim bunu da isterim. Ben bakan olmalıyım diyenleri ben vatan haini ilan ettim şimdiden

(Hüseyin Cumaoğlu)



Ne hoş bir güzelliği vardır, hafif adımlarla, dünyadan gülümseyerek geçenlerin.

Kimseye bir kötülüğü dokunmadan yaşayanların ,onurlu bir yaşamı seçenlerin…

(Halil Hızal)



Biz 29 vekil vererek hökümatımıza güven tazeledik, kefil olduk.

Her kim ki ekonomik bir darboğazdan geçtiğimiz bu kritik dönemdeki zaruri elektrik kesintilerini bahane ederek sn. büyüklerimize saldırır, bölücüdür, Fetöcüdür, haindir....

Asala'cı, İlluminatici, Pablo Escobar'cı da olabilirler.

(Cenk Özdağ)



Kimseyi hakir görmeyeceksin bu hayatta. Kim olursa olsun kahveci, süpürgeci, hayat kadını, kim olursa olsun önce İnsan olduğunu bileceksin. Kimseye hitab ederken kendini kaf dağında görmeyeceksin... Yükselmek için çamura batmayacak kötülüklere kök salmayacaksın. Sonra biri çıkar ve gün tüm hadsizliğine rağmen haddini bildirir!!!

(Çiğdem Aydın)



İki saat sonra geri gelen elektrikle birlikte yan apartman katından “UBP UBP” diye tezahurat yapan kişileri duyduktan sonra UBP’nin en önemli başarı nedenini çözdüm: “Nasrettin hoca taktiği.” Ne tavsiye edermiş hoca efendi cemaatına, “ birini mutlu etmek için önce eşeğini çal sonra iade et ki dünyanın en mutlu insanı olsun.”

(Mete Hatay)

