Rakamlara baktığımızda "boykotçuların" çoğunun yeni seçmenler olduğu çıkarsamasını yapabilir miyiz acaba? Çünkü UBP oylarını 2018'e göre çok az artırdı. YDP, DP ve HP düşürttü. CTP HP'den epeyi oy aldı. TC kökenlilerin yaşadığı köylerdeki katılım oranları da diğer sandıklardaki oranlara benzediğine göre şehirlerde kayıtlı yeni seçmenler galiba sandığa gitmedi. Bildiğimiz ideolojik motivasyonla boykot yapan sol kesime ek olarak demek isterim tabii.

(Mete Hatay)



Adanın kuzeyinde örtülü bir ilhak düzeni kurulmak isteniyor. Şimdi değil yıllardır böyle! Örtünün ismi “KKTC”dir. Bu örtünün altında onca kir var. İşte CTP’ye olan yönelim, geniş yığınların kendini güvende hissetme arzusudur. Sığınılacak bir liman, bir umuttur, o nedenle muhalefette üstlenilecek sorumluluk çok ama çok büyüktür.

(Cenk Mutluyakalı)





Akıncı suçlu imiş. Bu dediğinize gargalar bile güler...

Özellikle TDP plansız programsız hareket etmenizin ve etmemizin bedelini Akıncı'ya yüklemek bile sorumsuzluğumuzun en bariz ispatı 28 yaşından beridir aktif olarak siyasette olan bir adamın günah keçisi ilan edilmesi sizin basiretsizliğinizi gösterir

Akıncı'yı haklı olan kavgasında desteklemeyip Tatar'a bile isteye mağlup olurken haksız galibiyete göz yumarken neredeydiniz? Seçim sadece sandıkla kazanılmaz. Ve unutulmamalıdır ki Akıncı seçimi kazanırken TDP'nin partisi olarak değil halkı temsilen kazanmıştı.

Kaybetmenizin acısını başka isimlere yüklemeyin. Erdem sahibi olup kaybetmeyi de olgunlukla karşılayın. Sistemin bozukluğu sermayeyi semirtirken haliyle UBP ve CTP gibi partiler yükselecekti. Kurmaylar bu işi beceremedi tembellik ağır bastı iki üç heyecanlı genç dışında bu mücadeleye hazır olan kim vardı? Hepimiz suçluyuz

Harmancı ve Hızal'ın kanaatimce parti içi sıkı bir revize sürecine gitmeleri gerekmektedir. Zaman değişti gelişime karşı zihniyetlerin bu siyasal atmosferde barınmaları imkansızdır.

Parti içinde bizden daha eğitimli daha dolu gençlerin ve isimlerin olduğu aşikar ama eğitim hayatın bir parçası "şark kurnazları" ile dolu alan bu savaş arenasında taksiciliğin getirdikleri ile gençlerimize iyimser ve kuşkulu olmaları gereken yerde desteğimi dışardan vermeye hazırım.

Yarınlar bizimdir demek için çok ama çok erken önce silkelenip kendimize gelmemiz elzemdir.

(Kemal Gözay)



Çakma Robin Hood'un Faiz Sucuoğlu ve UBP'ye yönelik hakaret ve söylemlerinden sonra UBP'nin YDP'yle hükümet kurması bence UBP'ye bile yakışmayan bir davranış olur...

(Ahmet Vamık)



Hiç bir mazereti olmayıp da Sandığa gitmeyenlerin, bu ülke için söz söyleme hakkı yoktur bence...

Demek ki bu ülkede herşey güllük gülistanlık ama biz farkında değiliz....

(Halil Tunç)



Seçimlerde “test” yapmayan bir çok aday, seçim sonrası “bir baktı” pozitif.

Önce UBP adayı Ali Pilli…

Sonra HP adayı Ersin Tünay…

Şimdi de UBP adayı Hakan Dinçyürek…

Bakalım daha kimler…

“Kendi kendine oy vermeme” korkusu ile “sorumlu” davranan çok aday oldu belli ki…

Temaslı kısmını düşünmek bile istemiyorum…

Önce çok geçmiş olsun, sonra, “sağlık bakanlığı kararı ile tüm adaylar taransın…”

(Hüseyin Ekmekçi)



Pek sevgili ve muhderem reisicumhurumuz! UBP-DP hükümetini ilan eddiniz. Hayırlı uğurlu olsun!! Amma velakin bir ayrıntıcığa diggatinizi çekmek isderim! Halkın oluşturduğu o mecliste "GRUP KURABİLEN SADECE 2 PARTİ VAR... CTP ila UBP " Yani komisyonlarda hökümet ortağı olmaycak... Yani deyeceğim odur ki öyle hayal gurduğunuz gibi at oynadamaycak eski partiniz! Artık kimi kimiynan birleştirir da grup yaparsınız bilemedim. Çok ince hesap! Hörmetler...

(Alev Şensoy)



