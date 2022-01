UBP ve CTP seçimden en başarılı çıkanlar. Sandığa gidenler, CB seçimlerine benzer kutuplaşmayı iki ana partide devam ettirmişler gibi. %48 muhalif oyların 31-32'si CTP'de toplandı. CTP kaybettiği oylarının çoğunu geri aldı. İnsanlar Türkiye'de büyük bir değişime gebe 2023 seçimlerine kadar CTP'yi sığınacakları güvenli liman olarak görmüş olabilirler. Beğeniriz beğenmeyiz parti liderliğinin yumuşak muhalefeti oy getirdi. Bu da Tufan Erhürman'ın yerini sağlamlaştırdı. Kıbrıs sorunun konuşulmadığı bir seçimde CTP ilk defa bu kadar başarılı olabildi. Geriye kalan sol muhalefet oyları ise ya boykota katıldı ya da azalan katılımla sandıkta kaldı. DP ise Denktaş ailesi olmadan girdiği ilk seçimden başı gözü sağ çıkmayı becerdi. YDP keza Zaroğlu'na rağmen oylarının büyük bir kesimini tuttu. HP ise TDP'yle birlikte seçimin en büyük kaybedeni. Toparlar mı emin değilim. Çok detaylı bir öz eleştiri ve yüzleşmeden geçip yeni bir lider bulmalarının zamanı geldi sanırım. Kazanan üç milletvekilinin de kadın adaylardan olduğu iddia ediliyor. BY ise %2'ye dayanan oyuyla siyasette kalıcı olacağını gösterdi. Yani bence başarılı bir sonuç çıkardılar. Boykoçular ise oylarını artırdı. Son seçimlerde %60-65 aralığında gerçekleşen katılım %58'e düştü. Sandığa gidememiş bilezikli Covid hastalarının ne kadar olduğunu hala bilmiyoruz. Ama onları dışarda tutsak da katılımın düştüğü bir gerçek. Bundan da pek tabii en fazla TDP etkilendi. Soldan sandığa gidilmeyince Sağdan oylar eksilmeyecekti herhalde! Bu sonuçlar tabii Haziran'daki Yerel seçimlerini de etkileyebilir.

(Mete Hatay)





Neye dokunduysa yokedip, geri çekildi!

TKP'yi en güçlü partilerden biriyken devraldı, asfalta yapıştırıp, gitti!

Annan Planı döneminde BDH'yi kurdu ve o rüzgardan yararlanarak meclise yeniden girdi! Ancak kibirli, en doğrusunu ben bilirim yaklaşımlarıyla da oluşan ittifağın dağılmasına neden olarak 2002'de genel seçimler, 2006 yerel seçimlerde BDH'yı asfalta çakıp ortaya çıkan harabeyi Mehmet Çakıcı'nın başına bırakıp yine gitti. Harabeye dönmüş BDH ve TKP yeniden birleşerek TDP kuruldu! Ülkede yaşanan her olumsuzluğu kendi adına fırsata çevirmeyi başaran bu kişinin, içinden geçtiği partilerin de kendi özeleştirisini yapmaması ve kendi kendilerine koydukları tabularla 2015 yılında yine bu ismin sahneye çıkmasına imkan sağladı! Bit pazarına resmen nur yağdı! Ama bu sefer de toplumdaki "federasyon" inancını fevri açıklamalarıyla yokederek, toplumu ikiye bölen, ayrıştıran bir misyona dönüştü! Ötekileştirme siyaseti tutmayınca yeniden evine dönen bu kişi her zamanki gibi küserek şimdiki seçimlerde gizliden gizliye çoğunluğu kendi müridi olan kişilerin boykot çağrılarına sessiz kalarak yeniden TDP'nin yokolmasına sebep oldu! ÇOK ÜZÜLDÜM ve tüm bunların ceremesini CEMAL HOCA'nın ödeyecek olmasına bir kat daha üzüldüm! Dileğim odur ki TDP'ye gönül vermiş, omuz vermiş herkesin dokunulmaz ilan ettiği ve asla tartışmaya açmadıkları tabuları masaya yatırıp objektif bir yaklaşımla yaşanılan süreçten ders çıkarması! Kibir, hırs ve kindarlık kaybettiriyor! Sadece size değil... Tüm topluma!!! Bu gün gerçek bir sol iktidar konuşabilecekken, hep birlikte yıkımı seyretmeye devam edeceğiz!

(Alev Şensoy)



“Sandıktan ne çıktı” derseniz… Hem itaat çıktı, hem itiraz… Hem yaranma çıktı, hem direniş… Hem hayal kırıklığı çıktı, hem umut…

“Gelecek” çıkmadı doğrusu…

O gelecek, sandıktan değil sokaktan çıkacak çünkü…

(Cenk Mutluyakalı)



Seçim sonuçları hayırlısı olsun. Özellikle TKP ve TDP'ye oy veren tabanın mesajı net. Tek tek suçlu aramaya gerek yok. Ayrıştırıcı söylem ile geldiğimiz noktanın kimseye faydası olmadığını ve bunda ısrarın siyasi intihar olduğunu rakamlarla tekrar görmüş olduk. Dilerim ki artık kavga edecek birşey kalmadığı idrak edilir.

(İlke Davulcu)



Yeni meclisin ilk gündemi seçim yasasını değiştirmek olmalıdır. Herkes bölgesindeki adaylara oy vermeli, karma oy kaldırılmalıdır.

(Songuç Kürşad)