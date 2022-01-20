Arkadaşla sohbet ediyoruz. Kendisi aday. “Herkes beni kesiyor" diyor. "Nasıl yani diyorum sen kurbanmısın""kim kesiyor" diyorum. "Kendi partimin adayları" diyor.

"Bir soru sorayım diyorum samimi cevap ver" "söz sor" diyor.

"İkimizde yüzme bilmeyiz denize düştük, suyun üstünde kalmak için sen batıp beni yukarı itermisin"şaşırıyor ve toparlıyor. "Sen bat da beni su üstünde tut, olmaz mı?"

İşte siyaset denizi de böyle. Sandığın içinden çıkmak için birilerini aşağı itip sandıktan cıkacaksın.

Bu kural oldu bizim siyasette. Oyun kuralına göre oynanır. Eğer bilmiyorsan sandığa niye girdin.

(Hüseyin Cumaoğlu)



İşini hakkıyla yapan kişiler maaşlarını aldığı zaman rahat ve huzurlu olurlar. Benim merak ettiğim hiç bir iş yapmadan ay gelsin maaş bankaya yatsın diyenler vicdanen rahat olur mu acaba. Ben olsam kazandığım para haramdır derim yani. Helal para yediğinizi zannediyormusunuz acaba...

(Gülgün Dargın)



Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürlüğü diye bir müdürlük var, ya telefonlara açılmaz ya da telefonlar insanın yüzüne kapanır! Devlet önce kendi kurumlarına çeki düzen versin, sonra seçimi düşünsün.

(Bedia Balses Çeliker)



Sabah sabah kahvaltıda yumurtası ocakta kalan yaşlı teyze karaborsa tüp arıyor...

Ev, araba borcu mağdurlar, daha günaydın demeden belki kur düşmüştür umuduyla uyanıp dövizi kontrol ediyor...

Vatandaş uzak köylerden üç kuruş ucuz olsun diye kasayla patates soğan kovalıyor...

Pompacı alışmış, yarı uyur halde bir gözü kısık ne kadar diye bile sormadan benzini 50 TL’lik koyuyor...

İşe gidenlerin elinde bir önceki akşam bilerek biraz fazla yapılmış yemeğin olduğu sefer tasları...

3 km'lik okula 9 lira dolmuş veremeyeği için erken kalkıp yürüyen öğrenciler...

Arabada işe giderken, Radyoda "faiz sebeple, enflasyon sonuçtur" e(g/k)oları...

Eskiden maddi sıkıntılar olduğunda tatil iken kısılanlar, şimdi ise öğünlerde günden güne küçülen tabaklar...

Anladığım şu ki hayat vatandaş için günden güne güçleşiyor... Allah hepimiz hakkında herşeyin hayırlısını nasip etsin.

(Utku Hamamcıoğlu)



