İstikrar şart!

Hayat pahalılığı

Tüp gaz ve akaryakıt gıtlığı

Aralarında 200 metre olan iki markette aynı tereyağının 11 TL farkla satılması

Elektriğin her gün kesilmesi

Okul tavanlarının çocukların üzerine yıkılması

Her gün 1000'er 1000'er yeni kardeşlerimizin aramıza katılması

İşsizliğin artış hızının devamı

Suç oranlarının artması

Yandaşlığın, talanın, yalanın, çarıklı ve sarıklıların artması

için şart!

(Alev Şensoy)



Faiz bey Havalimanının Türkiye Cumhuriyeti iç hatlar statüsünde olması için çalışma başladığı konusunda ne demek istediğini anlatmadı... Seçime 3 gün kala yine kaos yarattı.

Vergi indirimi mi? Ucuz bilet mi? Uygulamanın niyeti nedir?

Bunun iki ülke arasında sivil havacılık kurumları vasıtasıyla fiyat uygulamasının uygun bir protokol ile çözülmesinde bir engel mi vardır?

Ancak, muhaceretsiz bir girişten bahsediyorsa buna izin vermeyeceğimizi de biliyordur....

Bunu Türkiye’deki yöneticilere "cici" görünmek için yapıyorsa da bilmelidir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin "alt yönetim" vurgusunu perçinlediğini ve uluslararası hukukta Kıbrıslı Türklerin cezalandırılacağının farkında bile değil...

(Ürün Solyalı)



1987 yılından beridir ailemle birlikte kaldığım evimde meğer benden habersiz başkaları da yaşıyormuş. Hafta sonu yapılacak olan seçimle ilgili seçmen kartları gönderildi ve biz evde 3 kişi değil bayağı kalabalık konaklıyormuşuz. Ülke tam bir rezalet…

(Ufuk Çağa)



Hiç bir yeteneğim yok diye üzülmeyin KKTC’de yasamak bile büyük bir yetenektir.

(Diren Ağdelen)



Siz geleceğe yürüyüşünüzü sürdürün hem de sürü psikolojisiyle, salgın 4 can daha aldı.

(İsmet Özgüren)



Bu elektrik kesintileri tek başına iktidarlık rüyasına yatanların da hayallerini karartır.. gece gündüz elektrik yok çare bulma gibi bir dertleri de yok e bir zahmet iktidarda da gözünüz olmasın!!!

(Bala Kayadelen)



Kilit eğitimdir

Eğitim’de, çağdaş bilgi ve değerlerle donatılmış, okuyan , araştıran, sorgulayan ve başta bilişim olmak üzere, teknolojiyi etkin kullanan, yardımlaşmasını bilen, yapıcı, yaratıcı ve en önemlisi sağlam insani değerlerle donatılmış, yurdunu seven ve dünya ile bütünleşebilen, bireysel faydadan çok ortak fayda için doğru olanın peşinde koşan bireyler yetiştirmek için uğraşacağız.

Eğitimi planlıyacağız ; Gençlerimzi, sevdikleri ve mutlu olacağı mesleklere yönelik yetiştirmek elzemdir. Planlı, programlı, verimli ve etkin işleyebilen, insanlarımızı mutlu kılabilecek bir sosyo-ekonomik düzene ulaşmamızın kilidi budur.

(Ali Civisilli)