DEPREMİ HİSSEDENLER:

● Uyanıktı çünkü döviz borcunu düşünmekten zaten uyuyamıyordu.

● Evhamlı uyumuştu çünkü yarın marketten, hem de bu fiyatlarla alışveriş yapması gerekiyordu

● Uyuyamamıştı çünkü gonyağın yanında 2 tabak lüplettiği eşsek **ki midesini ekşitmişti.

● Vesveseli uyumuştu çünkü yarın sabah Cumhurbaşkanı Torosları gene göremezse diye endişeliydi.

● Uyanıktı çünkü yanında uyuyan eşi horluyordu

● Uyanıktı çünkü bir bölüm daha diye diye Netflix esiri olmuştu.

DEPREMİ HİSSETMEYENLER:

● Derin uykudaydı çünkü gün boyu 3 partinin aday ziyaretine maruz kalmıştı, ambale olmuştu.

● Yanında top patlasa duymazdı çünkü 4 duble viski icmiş, horlayan uyuyordu, bu yüzden eşi uyanıktı.

● Zaten erken yatmıştı çünkü zaten salonu ısıtmaya gaz yoktu, yorganın altında iki osurur, gızınır uyurum demişti.

● Salonda, ganeppada uyuyakalmıştı, televizyondaki aslanlı belgesel ninni gibi gelmişti.

● Derin uykudaydı çünkü sistem ona hep uyumasını öğretmişti.

Siz hangi kategoridesiniz ve deprem anında ne yapıyordunuz?

(Cenk Özdağ)





"Deprem" konusuna yorumum...

Ülkenin içinde bulunduğu durum, vatandaşın çarşıda-pazarda, piyasada yaşadığı sarsıntılar yanında depremin lâfı olmaz, esamesi okunmaz...

İçinden geçilen ekonomik ve sosyal çöküşün boyutları o kadar büyüktür ki, bunun karşısında güzide Richter ölçeği dahi hem kifayetsiz hem de kıyafetsizdir...

"Hissedilmemesi" imkânsızdır...

(Raif Uzkan)



Bu coğrafyadaki yalan-atmasyon ve sallamaya sonunda tabiat ana bile isyan etti..

(Özgür Göksel)



Toplum doğal afetlere karşı hele de depreme karşı bilinçli değildir. Deprem anında ne yapılması gerekiyor bilmiyor. Bence bu saatten sonra deprem üzerine uzman ve bilgili insanların halkı bilgilendirmeleri gerekiyor. Sallantı anında evin içinde mi kalacağız, evden çıkıp boş bir alana mı gideceğiz, evden çıkamadıysak evin hangi bölümünde olmalıyız, sütün altında mı olmalıyız, yatak altında veya masa altında mı v.s. Bu konularda bizleri aydınlatmaları gerekiyor. Panik yapılırsa felaket olur. Saygılar sunarım

(Orhun Karagözlü)



Herkese geçmiş olsun.

Akşamdan alınacak ders;

Depremle yaşamayı küçük yaşta ders olarak öğrenmek,

öğretmek ,

bina sağlamlığına bakmak,

binaları depreme dayanıklı (yer etütlerini yasal )yapmak

ve deprem kuşağında yaşamayı bilmenin önemini anlamak

(Oya Erdoğdu Denizer)



