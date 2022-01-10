Derinya kontrol noktasının güneyindeki Kıbrıslı Türklere karşı yapılan uygulama ayrımcılıktır. Bu durum BM Genel Sekreterinin raporunda yer alsa da aynı şekilde devam ediyor. Bu kabul edilemez durumu protesto etmeye devam edeceğiz.

(Okan Dağlı)



Hem seçimlere katılacaklar hem de boykot edecek olanların partisel veya bireysel olarak yılda 50 milyara ulaşan sanal kumar ile ilgili görüşlerini çok merak ediyorum. Anlaşma olana kadar bir şey olmaz diyenlerinkini biliyorum: "birşey olamaz, ne oluyorsa 'Mesih' gelene kadar aynen devam edecek" ama diğerleri ne diyor acaba? Bütçesi 12.5 milyar olan bu ada yarısında üsto yüro dönen, arada bir siyasete bulaşan, bu 50 milyardan söz ediyorum.

(Mete Hatay)



"Erken rezervasyon fırsatını sakın kaçırmayın" yazar önüme düşen seyahat acentesi reklamında.

'7999 TL'den başlayan fiyatlarla" diye de cazip öneriler var.

Yorumlara girip yazsam mı acaba?

Boşver erkeni, vaktinde veya geç rezervasyon da yapmıyoruz, yapamıyoruz.

Bu yılki tek rezervasyonumuz Divan Hotelde. O da hemen televizyonun karşısında, mis gibi. Aslında bizim divanda rezervasyona gerek bile yok ama neysa.

(Cenk Özdağ)



Bugün Deryneia kontrol noktasında Kıbrıs'ın kuzeyinden güneyine sınırdan geçtim. Kontrol noktasında ROC devlet memurları tarafından iyice kontrol edildikten sonra büyük bir engel olmadan ROC kimlik kartımla geçebildim. Dönüş yolunda Kıbrıs'ın kuzey kısmına geçişte güney kesimdeki yetkililerin sınır kontrolünde hızı artırarak iki şerit açması beni çok mutlu etti. Sıra bana gelince Kıbrıs kimlik kartımı geçtim Kıbrıslı olup olmadığımı sordu bende Kıbrıslıyım diye cevap verdim. Kuzey kesiminden gelirken dost canlısı arabamı park etmemi ve güneye doğru sınırı geçtiğim yere doğru yürümemi ve kontrolümü orada tamamlamamı istedi. Herkes geçiyor dedim neden oraya gitmemi istiyorsun çok mutsuz oldu sadece "bunlar benim emirlerim" dedi ve kimliğimi geri verdi. Sonra Alman vatandaşı olarak kontrolümü tamamlayıp tamamlamayacağını sordum, Alman kimlik kartımı teslim ettim (resmen çifte vatandaşım), kurallara göre kontrolümü tamamlayabileceğini söyledi. Bunun ayrımcılık olduğunu söylediğimde üzülerek başka tarafa baktı ve susma hakkını kullandı. Nihayet sınırı geçip kuzeydeki kontrol noktasında diğer tüm arabalar gibi sıraya girdiğimde orada duran polisler Kuzeyden plakam olduğunu tespit etti sadece meslektaşına bariyeri aç diye bağırdı çıkış noktası ve Benden kontrol noktasında check-in yapmamı istedi. Her iki yaklaşım da yanlıştı. Deryneia kontrol noktası, Türkçe konuşan Kıbrıslıların (ve altını cesurca çiziyorum) bu şekilde davranıldığı tek kontrol noktasıdır. Bu küçük bir mesele gibi görünüyor ama aslında bir tür korkuyu andırıyor sevgili adamızın birleşmesi kıvılcımı Mağusa'dan gelecek.

(Mustafa Rıza)



Evet fala inanma falsız kalma derler secimler yanaşdı.Her parti benden başkası yapamaz der herkes eniyi ben yaparım der derler de secimden sonra hangisi köyūmūze gelecek 4yıl sonra görūşūrūk boykot yok her insan kendi penceresinden bakar kahbe cıkar menfaat yokmu ama göreceyik ileriki secimde en şiddetli eleşdirilere de hazırolun

(Erol Özadalı)



Yani...

Bu siyasiler o kadar çok vaadlerde bulunurlar, hangi bütçe ile gerçekleştirecekler, insan şaşıp kalıyor.

İşin gerçeği,

Vaadlerini gerçekleştirmeleri

Asla mümkün değil!

(Ülker Fahri)



