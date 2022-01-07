İngiltere çift aşılı olanlardan PCR değil antijen bile istemekten vazgeçti uçuş öncesinde. Gittiğiniz zaman da sizin evde yapacağınız testleri kabul ediyor. Biz daha zart zurt özel hastanelere haraç verip 7 yaşındaki çocuklara haftada iki defa PCR yaptırıp psikolojilerini bozuyoruz . Yazık vallahi yazık

(Ziya Emir)





Devir utanmazca arsızca ve halka yapılan bir hiyanet şeklinde süren hortumlama devrine evrilmiştir.

Bir an önce bu hortumcular durdurulmalıdır, aksi halinde bugünü kaybettik yarın da elden gidecek.

(Hasan Mullaoğulları)



Bir ülkede, bir kişi çıkıp alenen "35 oyum var 35'i de "X partiye" derse ve o ülkede, hiç bir yetkili makam (YSK) veya Siyasi Parti sorgulama yapmaz, tek bir söz söylemezse, hangi demokratik seçimden bahsediyorsunuz?

Sonra da, düzenin bu çirkin seçim oyununu bozmak için "BOYKOT" diyenlere kızıyorlar.

(Ülker Fahri)



Kim ne kadar alıyor, şu bu kadar alıyor, devlet memuruna şu kadar hayat pahalılığı vermişler ,asgari ücret bu kadar olmuş bunlar hakediyor, onlar haketmiyoru bırakalım, herkes gerçeklere odaklanıp ,kendi hakkının mücadelesine baksın.

(Serkan Şimşek)



Sn. Tatar, Covid yaygınlığı ile ilgili "dikkat edin" boş söylemi yapacağına, külliyesi için gönderilmesi planlanan 586 milyonun sağlığa aktarılması için girişim yapsın.

Halkını düşünmek bundan başka nasıl olabilir?

(Ürün Solyalı)



45 küsür yaşındayım, 45 küsür seçim görmüşümdür, ama bir milletvekili adayının yollardaki billboardlarda kendi reklamını yaptığını ilk defa gördüm

(Çağan Ilgar)



Hakkaten gabak tadı!!

Salatalık ve kabağın, okul kitabıyla eş değer olduğu yere KKTC denir!

Son rapora göre en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 183.30 ile okul kitabı (lise), yüzde 103.98 ile salatalık ve yüzde 97.13 ile kabak...

(Gizem Özgeç)





Bu boykot konusunda bir iki satır yazmak istedim. Çünkü, aslında gerekçeleri ile ilgili, boykot eğilimli arkadaşlara büyük oranda katılmakla birlikte, seçimi boykot etmenin yıkıcı sonuçları konusunda çok endişeliyim. Anlatayım ; fazla geriye gitmeye gerek yoktur; Akıncı'nın son CB seçimini kaybetmesi nedenlerinin içindedir boykot. Son yıllarda, Afrika'da, İran'da, lrak'ta, Azerbaycan'da boykutun tek ortak sonucu mevcut rejim veya iktidarların daha da güçlenmesi oldu, hem de istisnasız hepsinde. Umulan boykotun başarısı ile uluslararası baskı ile sonuç almaksa, size söyleyim dünyada bizden yüzlerce kat daha büyük ülkelerdeki hiçbir boykotun yarattığı etki mevcut iktidarın daha fazla güçlenmesini engelleyemedi. 1964'te KC meclisinden biz mi çıktık, atıldık mı diye tartışaduralım, sonuçları ne oldu?Haklı yasal zeminimizi yitirdik, etkinliğimiz düştü. 90'lı yılların başındaki meclis boykotu ne katı bize? Kıbris konusunda izlenen yanlış politikanın önünün alınamaması ve o süreçte Rumların AB uyeliği sürecine bu yanlış tutmla etki edememe. Özetle sevgili boykot eğilimli arkadaşlar, boykot ile adeta kendi ellerimizle mevcut iktidarın daha da güçlenmesine yol açma riskimiz büyüktür....

(Ali Civisilli)

