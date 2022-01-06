Özel hastanede PCR test ücreti ne kadar?

Cevap: 150 kimi yerde 180 TL vs...

Vatandaş hastaneye dert yanıyor:

"Bakan '100 TL'den fazla isteyeni Bakanlığa şikayet edin' açıklamasını yapalı 5 gün oldu... Sizin haberiniz yok mu? Ne 150'si ne 180'i?"

Sonra hastane konuşuyor: "Biz Bakanlıkla fiyatta anlaşamadık, bizde böyle..."

Başıboşluk? Gırla...

Denetim? Hak getire...

(Raif Uzkan)





İngiltere Hükümet açıklama yaptı, Covid-19 olmuşsanız ve Varyantınız Omicron, maskenizi takıp, hayatınıza (İş Okul Sosyal Hayat) devam edin" diye. Peki bizde niye bu kadar Mahşer Edebiyatları?

Bizim ülkede de şu an görülen Omicron değil mi?

İngilizler mi çok Saf, yada bizler mi çok Akıllıyız?

İnsanlarda Psikoloji denen bir şey kalmadı.

Yok mu adam akıllı açıklama yapacak,

Bir Allahın kulu?

(Togay Menekşeli)





Bizdeki Enflasyon oranı Ajda Pekkan gibi!

Görünen 46

Gerçek 75...!

(Eralp Şerifoğlu)





Hıyar yüzde 104 ve kabak yüzde 98 ile en çok yükselen mallar oldu. Devamlı kabak kesen hıyarların olduğu ülkede normaldir

(Songuç Kürşat)



Kendini farket, yüreğine dokun, ruhunu dinle. Seçimini yap, sorumluluk al, eyleme geç. Yaşamının kurbanı değil yazarı ol.

(Öztül Özerdem)



Lefkoşa ve Girne'de devlet hastanelerinde eylem var ve hasta bakılmıyor, kimsenin de umurunda değil.

Memleket yıkılması gerekirken gündem bile olmuyor!

Kimsenin mi canı yanmıyor, yoksa, böylesine işlevsiz bir noktaya mı geldi kamusal sağlık?

Eylemler de anlamsız oldu artık!

Türk Lirası'nın değerleneceği yok ve alım gücünü, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri yeniden ücretsiz alabilirsek yükselteceğiz.

Yoksullaşmaya karşı kamusal hizmet alanlarını güçlendirmektir mesele!

(Cenk Mutluyakalı)



Pandemideki en büyük sorun:

Mutasyon.

▪︎KKTC'nin en büyük sorunu:

Yutasyon.

Gelen yutasyon giden yutasyon.

Ve ilginç bir şekilde sürekli mutasyona uğrayarak artan bir yutasyon var.

(Cenk Özdağ)

