Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz dönemlerde aldığı karar ile uyguladığı tapu harcı indirimleri sona erdi.. Şu an için bu kararın devam edip etmeyeceği ile ilgili bir açıklama yok.. Dövizin ve faizlerin konut alımını zorlaştırdığı bugünlerde ivedilikle bu kararın uzatılması hatta bazı alımlar için kalıcı bir şekilde yasa çıkarılması gerekiyor.. Devletin tapu harçlarından kasasına giren para küşümsenecek bir miktar değil.. Konut alımını teşvik etmek devlet içinde bir kazancın devamı anlamına geliyor.. Özellikle yeni konutların satışlarında m2 ye bakılmaksızın indirim kalıcı olmalı.. Diğer alımlar için indirimin 1 yıl daha uzatılması ev alacak kişilere bu zor dönemlerde bir avantaj sağlayacaktır..

Santrallerin Hibe 0labilmesi İçin Maliye Taahhüt Vermeli! Aksi Takdirde 10 Milyon Doları KIB-TEK'e Ödetecekler!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, basına yaptığı açıklamada, imzalanacak sözleşmenin içerisine madde kodurttuğunu ve KIB-TEK'in kira bedelini ödemeyeceğini söylemiş. Santrallerin kiralanacağı EÜAŞ'ne kiranın nasıl ödeneceği TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na yapılan atıfla zaten belirtilmiş. Sorun şu ki, Maliye Bakanlığı, KIB-TEK'e bir yazı vermediği ve TC ile yapılan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC'ye aktarılan kredi veya hibe kaynaklardan KIB-TEK'in yararlandırılması halinde söz konusu kaynağı KIB-TEK'in geri ödemesi için talebi olmayacağını taahhüt etmediği takdirde, sözleşmede KIBTEK'in, EÜAŞ'ne kira bedeli ödemeyeceğinin yazılmış olmasının bir anlamı yoktur!

90'lar da en önemli şeydi poster. Bu gün halen YSK pano astığı için partiler boş bırakmamak adına poster asıyor. Günümüz iletişim dünyasında bu yöntemin bir önemi kalmadı. Ancak önemsiz olsa dahi oradaki slogana dahi tahammül edemeyen anlayış için üzülüyor insan. Bu vesileyle buradan tekrar paylaşalım

Kamu maliyesi deli bir borçlanma içerisinde. Bir dönem, Türkiye ile yapılan protokollar gereği iç borçlanma yapılamazken, devletin kamu bankalarına olan borçlarının da ödeme planı vardı. Nerden nereye geldik? Denediğimiz her neyse başımıza giydik, battık

Artık, mali konularda ne yaptığımızla ilgilenen bir Türkiye de yok. O zaman Türkiye’yi “İMF misin?” diye suçlayanlar, bugün oluşan borcu yedi sülalesi ile birlikte ödeyecek. Kimse kusura bakmasın ama, şu anda Türkiye’ye tam bağımlı bir hale gelindi

Başka kaynak varsa, bilen varsa söylesin. Bir taraftan ağzını her açan, “Kendi ayakları üzerinde duran KKTC” diyecek, diğer yandan kamu maliyesi 2021’de 600, 2022 girer girmez 300-400 milyon TL yeni bir borcun altına sokulacak. Mantık bunun neresinde

13’üncü maaşlar borçla ödeniyor. Sosyal sigorta emeklilikleri borçla ödeniyor. Lapta belediye çalışanları borçla ödeniyor. Mağusa belediye çalışanları borçla ödeniyor. Liste uzayıp gidiyor. Peki Başbakan böylesi bir durumdan neden memnun olur ki?

“13’üncü maaşı ödedik, sustular” diyor. Kime? Muhalefete… kime? Sendikacılara… Çalışanın hakkını almasından rahatsız tek bir siyasetçi, tek bir sendikacı olur mu? Bu maaşı ödemek hükümetin görevi değil mi? Bunun üzerinden tribün sloganı atmak nedir? Mantığı var mı?

Bu ay, Ocak 2022’de sadece oluşan iç banka borcu ve faizleri için maliyenin istediği kaynak 150 milyon TL civarında. Nerde bu para? Anca maaş oldu. Borçlan borçlan maaş öde, borçlan borçlan borcu borçla öde. Faizini de gelecek nesiller ödesin, olmadı batsın

(Hüseyin Ekmekçi)





586 Milyon TL’ye Külliye yapacaklarmış bu zamanda…

Yani herhalde bizim göremediğimiz birşey var… Ta yapsınlar muhtemelen gene TL’nin değeri ile oynayacaklar… 5,086 stg falan olacak para… Diğer türlü israf büyük günah diye biliyorum…

