Geçtiğimiz haftaya oranla vaka sayısında bin civarı artış var. Omicron Varyant daha hızlı yayılıyor, temaslılar arasında bulaş oranı daha yüksek. Ancak sevindirici olan, hastaneye yatış oranı yüzde 3’lerden yüzde 1.5’e gerilemiş durumda.

Yeni Varyantı sağlık çevreleri daha bir umutla karşıladı. Aşılı hastalara neredeyse etki etmiyor, hafif semptomlarla hastalık atlatılıyor. Ölüm oranlarının da düşmedi beklentisi yüksek. Yaşlı ve yan Hastalıkları olan aile bireyleri bu dönemde ciddi şekilde korunmalı. Hafife almayalım

Yeni yıl kutlamaları ve seçim gezileri ciddi şekilde vaka sayılarını artıracak. 100 yatak, 24 yoğun bakımla her gün 300- 500 vakayla mücadele dilemesini beklemek saflık. Seçime aldırmadan acil durum Hastanesi yatak, hemşire- doktor kapasitesini ciddi şekilde artırmak yönetenlerin görevi

Temas takip ekibi de ciddi oranda geriden geliyor. Vatandaş, ya da seçilmek gailesi ile hiçbir engel tanımayan iktidar- muhalefet partileri rahat davranabilir ama sağlık ekiplerinin zaafiyet göstermesi kabul edilemez. Pozitif vatandaşlar günlerce aranmıyor, aranamıyor…

Geçtiğimiz hafta sonu 666 vaka açıklanma nedeni de bu. Bir hızla pozitif olan ve bekleyen tüm hastalara ulaşıldı. Şu anda 300 bandında seyreden vaka seyri, doğru alanların taraması ile daha da artabilir. Daha da korkuncu, pozitif hastalara geç ulaşıldığı tespit edildi. O arada yaşanan temaslar?

(Hüseyin Ekmekçi)





KKTC’de Arçoz nerdedir diye sorsan birçok Kıbrıslı Türk bilmeyecek. 90 milyon nüfuslu ülkedeki kadının birinin Ercan havalimanının yerini bilmemesini eleştiriyor ama bizim toplum..

(Ahmet Özsoy)



"KKTC insanı farklıdır, ne Anadolu Türklerine ne Kıbrıs Rumlarına benzer. Güzelyurt insanı daha da orijinaldir. Her alanda en iyiler de en kötüler de omorfodan çıkar derler. Doğrudur, mantıklı bir açıklaması varsa eskiler daha iyi bilir mutlaka. Birkan Uzun ve jenerasyonu sadece Güzelyurt'un değil tüm ülkenin altın jenerasyonudur. Bu çocukların çoğu yurtdışında çok üst düzey şirketlerde yönetici pozisyonunda çalışır, bir kısmı da Kıbrıs'tan kopmadı buraya düzen kurdu. Hepsi müthiş aile terbiyesi almış, hepsi sporcu, kaliteli insanlar. Bizim yaz aylarında çok güzel basketbol maçlarımız olur. Maç önü hepimiz takım içi rolleri konuşur maçı kazanmak için herşeyi yaparız. Birkanım maç başlar başlamaz bu plandan çıkar kendi başına hareket ederdi. Onun üst düzey zekası, atletizmi, çalışkanlığı değildi en büyük özelliği. Onu herkesten ayıran özgürce, korkusuzca istediği herşeyi yapmasıydı. Amerika'da çok başarılı bir iş adamı olarak dağcılık ve kayak hobisini gerçekleştirebilirdi sıradan bir insan gibi. Ama o nereden geldiğini unutmadı. Başarılı olduğu alanda kendine değil vatanına birşeyler katmak istedi. Bunca yıldır siyasilerin, devletin, "ana" vatanın yaptıklarının toplamından daha fazla tanıttı KKTC'yi! Bu ülkede yaşayan toplumu değil sadece kendini düşünen bizlere büyük bir ders verdi belki de.. şimdi ardında kalpleri paramparça ailesi, arkadaşları kaldı. Şimdi bu güzel insanları bir nebze olsun teselli etmek için bu ülkenin zirvesine birkanin adını verelim! Selvili tepe olmasın adı Birkan Uzun olsun!!!"

(Osman Göç)





Dağa daşa fidan dikip şov yapacağınıza okul ve daire bahçelerine hayır edecek zeytin ekşi portakal Mandarin fidanı dikin

(İsmet Ezel)



1993 yılında hem de Türkiye'de bu ülkenin yaşadığı sorunları hiç parmağının arkasına saklanmadan, yürekli bir şekilde anlatan konuşan Kıbrıslı Doktor'u, dostumuzu, yoldaşımızı, arkadaşımızı kaybettik.

Işıklar yoldaşın olsun Dr. Mustafa Hami. Hepimizin başı sağolsun. Onu hep hatırlayacağız.

(Kani Kanol)



