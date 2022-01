Mazotla çalışan eski gaz türbinleri, buhar santrallerinin maliyetinin on katı idi. Bu santtaller, acil durum santrali olarak imal edilmiştir. Yağlama yağının hava ile soğutulacağı düşünülürse, ülke koşullarında maliyet bir yana makinelerdeki yükselen sıcaklıklar nedeniyle çalıştırılmaları günlük birkaç saatle sınırlı olacaktır. Bu nedenle; üretebilecekleri yıllık enerji miktarı da düşük olacaktır. Her biri için ödenecek yıllık 1 milyon $ kira bedeli ile birim enerji maliyetleri şimdikinin korkunç üzerinde olacaktır.

(Tuluy Kalyoncu)



Bir yıl daha geçti…

Keşke daha çok zaman ayırabilseydik kendimize, sevdiklerimize.

Keşke daha çok paylaşabilseydik.

Dertleşebilseydik.

Bırakıp da elimizden telefonu onların gözünün içine baka baka muhabbetlerin dibini bulabilseydik.

Tutup da ellerinden sevdiklerimizin, sokak sokak, cadde cadde gezebilseydik.

Uzanıp da birilerinin omuzuna daha gerçek olabilseydik.

Kayıp giderken yaşam elimizden,

o kalan zamana dört elle sarılabilseydik.

Keşke daha çok sevebilseydik.

Yeni yılınız kutlu olsun.

Bu keşkelerin olduğu son yıl olsun…

Keşkesiz nice yıllara…

(Özdemir Tokel)



Hic tanımıyorum ama çok üzücü, ayni okuldan mezunuz. Geçenlerde gururla haberleri okumuştuk. Hatta acaba Evereste de çıkar mı diye dusundum nasip olmamis.. Bana bu olay aynen Schumacher kazasini hatirlatti. Yüzlerce yarışta kaza gecirmedi ama bir kayak pisti onu yillarca süren bitkisel hayata bagladi. Bu arkadaşımız da 5 büyük zirveye cikti sag salim indi ama haberlere gore Kayak kazasinda hayatını kaybetti. Hala daha icimden insallah kotu bir sakadir diye geçiriyorum inanilacak gibi degil. Yeni yilin ilk gununde tum KKTC halkinin üzerine kara bir bulut gibi coktu. Mekanı cennet olsun... Inşallah doğru degildir...

(Tekin K.Birinci)





Hâlâ silah atıp havai fişekle yeni yılı kutlayan hırbolar var! Bireysel silahlanma çok önemli bir sorun.

Havai fişek yüzünden kuşlar ölüyor, kediler köpekler kalp krizi geçiriyor ne gam!

“Eğlenmek, kutlamak” konusunda da çok çapsızız bu açık!

(Nazar Erişkin)



Acaba diyorum...

Acaba, bu adaylar,

Her tarafı koca koca kendi resimleriyle,

Ne demek istendiği anlaşılmayan sloganlarla, doldurmakla;

Kendilerine ve partilerine daha fazla oy verileceğini mi zannediyorlar?

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ülkemizde, harcadıkları paralara yazık.

Sadece,

Çevre kirliliği yaratıyorlar,

O kadar...

(Ülker Fahri)