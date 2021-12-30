KDV'yi değil, ilacı sıfırladılar...

"İlaçta KDV'yi sıfırladık" diyor Sayın Başbakan... Oysa KDV'yi değil, ilacın kendini sıfırladılar...

Devlet Hastanesi'nde diyabetliler için yaşamsal önemi olan Test Çubuğu YOK...

YOK... YOK... YOK...

(Hasan Kahvecioğlu)



“Pahalı olanı değil ucuz olanı satın alınız” dendi.

Dâhiyane (!)

Asıl gerekli uyarı:

“Ucuz siyaseti” seçmeyiniz ne olur!

(Cenk Mutluyakalı)





Yüksek Seçim Kurulu geçen gün 23 Ocak’ta yapılacak olan seçimler için sekiz siyasi partinin adayların kesin listelerini ilçe bazında isimleri ile birlikte açıkladı. İzlediğim kadar ile kağıt üzerinde ilçe olan Lefke’den de 8 partiden ikişer aday toplam 16 adayın isimleri yayınlandı. Olmayan bir ilçenin milletvekili mi olur. Bu adaylardan şimdiye kadar da herhangi birinden olmayan ilçenin adayıyık diye birşey de duymadım. Bu konuda çok sessizler. Hayal bir ilçenin vekili olmak için geleceğe yürüyünüz. Hade kolay gelsin. Ha sahi 6 ilçenin 5’inde ilçe seçim kurulu da ilçelerinde var. Ya Lefke ilçe kurulu nerededir.

(Gürsel Karagözlü)



Fransız İmparator Napoleon Bonaparte,

1800'lü yılların başlarında söylemişti.

"PARA, PARA, PARA" diye.

Sanki de Kıbrıslı'ları biliyor, tanıyordu!

Baksanıza,

Hükümet kesenin ağzını açtı,

Memleket bir anda sus pus...

Kahbe İngiliz,

1878'de, adayı Osmanlı'dan kiraladıktan birkaç ay sonra,

Görevli vali boşuna mı Krala rapor etmişti.

Neyi mi?

Kıbrıslı'ların nasıl insanlar olduklarını...

(Raporu bilenler, bilmeyenlere söylesin)

Baksanıza;

Memleket ellerinden kayıp gidiyor,

Onlar,

Çocuklarının geleceği için,

Memleketi nasıl kurtaracaklarını konuşacaklarına,

Maaşlarını kurtarmanın derdinde!

(Ülker Fahri)



Dağınık bir yapıda sorunların biriktiği, hiçbir partinin ülkenin direk sorunlarına çözüm önerisi yapmadığı, rakamların bilinmediği, halka güç gösterisi ve “en iyi biziz” üzerinden bir seçim kampanyası yürütülüyor.

Bu halkın temel sorunları bellidir. Kamu verimsizdir. Ülke insanının her alanda ürettiği kaynakları kamudaki maaş yükü emiyor. Emdiği gibi, halka hizmet vermiyor. Tüm üretim, değişim, reform adımları çarpık bürokrasi ve kamu yapısına takılıyor

(Hüseyin Ekmekçi)

