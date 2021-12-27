Siyasi partilerin iletişim kampanyaları genelde siyasi partilerle bir tutulduğu için o gözle değerlendirilir. Yani bir partiyi sevmeyen kişi, genelde o partinin kampanyasını da sevmez. Ancak işin perde arkasında çalışan onlarca fotoğrafçı, grafiker, kameraman, yaratıcı direktör vardır. Onların emeği ve üretimi bence partilerden ve kampanyalarından ayrı olarak değerlendirilmeli. Bu dönem herhangi bir partinin seçim kampanyasında görev almadığım için objektif olarak değerlendirme yapacak olursam şu ana kadar gördüğüm kadarıyla en iyi kampanyayı Halkın Partisi yürütüyor. Bilenler bilir gidip oy verebileceğim bir parti değildir belki karma verirsem 1-2 adayına o kadar. Ama HP kampanyası ilk günden beri hep önde ve güçlü. UBP ve CTP’nin kampanyaları şu aşamada oy oranlarının epeyi gerisinden geliyor. Büyük partilerde bazen büyük parti özgüveni kaynaklı iletişime inanmama eğilimleri olabiliyor ama bu da partileri genelde gerçek oy potansiyellerinden uzaklaştırıyor. TDP’nin kampanyasının, Mehmet Harmancı veya Akıncı kampanyalarındaki ruhtan uzak olduğunu görüyoruz, buna rağmen UBP ve CTP’ye göre yine daha derli toplu. DP ve YDP’nin kampanyasının da belirgin bir varlık gösterdiğini söylemek mümkün değil. Bağımsızlık Yolu ise iletişim kampanyasının gücünden ziyade siyasi argümanlarının farklılığı üzerinden yürüyor ki bu ortamda öne çıkmak için yeterli. TKP’nin dün bir klibini izledim TV’de Sayın Çakıcı ile başlayıp yine onunla bitti, bence bu seçimin en renkli klibi mutlaka izlenmeli…

(Mehmet Ekin Vaiz)



Sabah marketten gazetelerimi alıyorum, sordum kasiyere "Ne zaman fiyatları düşeceksiniz" diye; çocuk Abi, bırak düşürmeyi, utanmasalar artıracaktır. Alıştılar her gün etiket değişmeye" dedi. Güya Basbakan "Marketleri denetliyoruz" diyor. Sizi kim takıyor ki...

(Nezihi Beyaz)



Şimdiiii ŞERREFSİZ KARAKTERSIZ kimdir?

Doviz yükselirken aksamdan sabaha 3 kez fiyat degistiren MARKETLER mi?

Haftada 2 defa benzin fiyati degistiren ve zam gelecek diye satis yapmayan BENZINCILER mi?

Döviz cok oynak oldu fiyatlrimizi üzülerek doviz yaptik deyip doviz duserkenden fiyatlari TL ye ceviren DÜKKAN sahipleri mi?

Fiyatlar yukselecek diyerek marketlere saticilara mallari yigarak kotalarini dolduran TOPTANCILAR mi? ?

Hergun halki soyulurken iscisi emekcisi calisani daha da fakirlesirken SECIM derdinde olan hesapta TEK buyuk MILLIYETCILER mii?

Yoksaaa hergun AYNAYA bakip da bir gün önce yasadiklarini UNUTANLAR mi?

(Ufuk Fırat)



Kaç kez bunu tekrar ettiğimi hatırlamıyorum artık, bir daha deneyeyim...

Taşkent Doğa Parkı bir hayvanat bahçesi değildir, asla da olmayacak!. Kimse elini kolunu sallayarak gelip 'hayvanları göremez'. Hayvanların hiçbiri orada insanları eğlendirsinler diye bulunmuyorlar, hepsi ya hasta, ya yaralı ya yardıma muhtaç, ya da gidecek başka yerleri olmadıkları için mecburiyetten ordalar. Hayvan odaklı ve uluslararası standardlarda hayvan refahını en üst düzeyde tutan Park bu sebepten dolayı serbest ziyarete açık bir yer değildir, hiçbir zaman da olmayacak.

Zaman zaman, uygun olduğumuzda, çevre, doğa ve yaban hayatı odaklı işlerimizden vakit bulduğumuzda farkındalık ve eğitim odaklı bilgilendirici bilgili arkadaşlarımız eşliğinde rehberli turlar yapıyoruz. Bunun için Taşkent Doğa Parkı sayfasını takip edebilir, ya da sayfaya mesaj atabilirsiniz. 1-2 kişi iseniz uygun tur saatlerini beklemeniz gerekir, eğer 10-20 kişilik gruplar toplayabilirseniz organizasyon daha kolay olur.

Kimse çat kapı (özellikle Pazar günleri) gelip de 'hayvan görmeyi' beklemesin. Eğer gelirseniz de arkadaşların bilgilendirme ve uyarılarının üzerine lütfen kimse benim telefonuma ulaşmaya, benden ayrıcalık talep etmeye falan kalkmasın. Eğer her talep edene ayrıcalık yapacak olsaydık prosedürler, protokoller ve kurallar belirlememizin anlamı olmazdı. Zaten eğer öyle bir kafada olsaydık bugün geldiğimiz bu noktada olamazdık.

Lütfen biraz saygı ve anlayış. Lütfen önceden arayın, mesaj atın ya da bir sorun, eğer yapabileceğimiz birşey varsa yaparız... Ondan sonra ne sizin canınız sıkılsın, ne da biz kötü olalım.

(Kemal Basat)

