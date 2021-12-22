Mesela bizde faizin neden yüksek olduğunu tartışan bir derinlik var mı?

Devletin Koop Bank’a olan, ödemediği borçlarının yarattığı faiz yükü?

Bunun diğer bankalardaki faizi de tetiklediği…

Hiç…

İçimizdeki sorunlarla uğraşsak biraz…

Koop Bank’a devletin borcu olmasa..

Yüzde 22-25 faiz ile borçlanmak zorunda kalır mıyız?

Faizi önce Kooperatif Merkez Bankası belirliyor… hadi…

Devlet bu yükü de halka yükledi…

(Hüseyin Ekmekçi)



Hepsi bir günde oldu:

▪︎Aslında ne satacak dövizi, ne de dövizi alacak TL'si olan sıradan vatandaş Cenk Özdağ, son 24 saatte 296 kere internetten kurlara baktı;

▪︎Sabahtan akşama kadar gözleri marazdan, akşamdan sabaha da sevinçten yaşardı;

▪︎ Sabah kalktığında, tüm bunlar bir yanılsama mı, acaba Matix'de mi yaşıyoruz diye düşündü;

Ve tüm bunlar bir günde oldu

(Cenk Özdağ)



Arkadaşlar düşen kurlara kimse çok sevinmesin ben buna Allah döviz borcu olanlara TL’ye çevirmek için ikinci bir fırsat verdi diye bakıyorum ya da para biriktirip araba ev alacak olanlar için ikinci bir fırsat hemen bu islerinizi halledin çünkü fragmanı gördük film 2022’de .....

(Tekin Birinci)



Döviz düştü diye kimse hayatın ucuzlamasını beklemesin bu hamle sadece yeni zamları önüne bir set olmaktan ibaret. yoksa geçen ay 15 olan STG halen 17 TL den satılıyor.

(Serkan Şah)





Döviz yükseldiğinde, marketçi elindeki malı eski kurdan satsın isteriz. Dolar 10 iken almıştır ve 17 oluşunu rafa yansıtmamalıdır. Kısmen doğru.

Stoklar tükenir ve marketin deposuna yeni parti mal gelir. Toptancı malı markete verirken 17'den faturalamıştır. Ertesi gün dolar 12 olur. Aldığı malı müşteriye 12'den satarsa marketçi batacak. Maliyetini bile çıkaramayacak.

Toptancı da aldığı malı fabrikasından doların 17 olduğu gün almış ve faturaya imza atmıştır. Marketçiye 12'den veremez.

Kaldı ki 3-5 gün sonra yine 17 olmayacağının bir garantisi yok.

Gel de çık işin içinden çıkabilirsen..

(Gürcan Topukçu)



Okullara girerken seviye belirleme tespit ile kişiler seçiliyor.

Seçimlerden de önce mutlaka zorluk derecesi bile konulmadan seviye belirleme ile oyun ölçüsü baza alınmalı.

Herkesin oyu bir olmamalı.

Geleceğimiz böyle belirlenmemeli.

(Berkem Korbay)



Az önce markette durup alışveriş yaptım. Yol üstünde başka bir yerde durmam gerekti. İlk defa alışveriş çantalarına bakıp arabayı kilitleme ihtiyacı hissettim. Alışveriş çantası mı taşırık para kasası mı belli değil.

(Evren Bahtıkara)

