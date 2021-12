Önemli olan para birimini değişmek değil, önemli olan o güçlü para birimiyle almak zorunda olduğun ürünleri kendin üreterek o güçlü paraya daha az ihtiyaç duymak.

Önemli olan o güçlü para birimi olan Sterlin, Euro veya Dolarla satabilecek ürünleri üreterek ihraç edip o güçlü paradan kazanmak.

Unutmayınız üreten ve ihracat yapan insan dövizin yükselmesinden sadece keyif alır.

Üretmeden tüketmeye alışanlarsa sadece ağlamayı başarır.

Haydi bize daha güzel çözüm bulacak olan olmadığına göre üreterek topraklarımıza ve geleceğimize sahip çıkalım.

Üretirsek kazanacağız.

Üretirsek başaracağız.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Ziraat Mühendisleri Odası da bunu bir kez daha bize ispat ettiler.

Ülkeye layık görülen fakir edebiyatından vazgeçin..

“Millet süt alamıyor sen … için mi üzülüyorsun” demeyin kimseye!

Kaliteli yiyecek, seyahat etmek, eğlenmek, bakım ve hijyen ürünleri almak, düzgün bir evde yaşamak lüks değil! Lüks dediğin altın musluktur, akan sıcak su değil!

Çizgini bozmadan, inandığının uğruna, gerekirse ölümü gerekirse yaşamı göze alarak, bildiğin gibi ilerlersen eğer onurlu, iyi, vicdanlı insanlar sonunda çıkar dahi olsa, en azından Kıyamazlar.. iyilikle, sağlıkla..

Unutmayın belki de başkasının umudusunuz..

Son yaşadığımız buğday/ un/ ekmek/ imalat/ üretimi durdurma işi de aslında bizim dünyada ne kadar yalnız olduğumuzun göstergesi. Tıpkı ekmek konusunda olduğu gibi, aslında yaşadıklarımızın tamamında yalnızız. Dünya başka dertte, biz dert bile etmiyoruz. Anlatayım…

Türkiye unluk buğdaya yetişemiyor. Türkiye Toprak Mahsuller Ofisi (TMO) buğday ithal ediyor. Yani bizdeki imalatçı da aynı fiyata buğday alıp, taşıyıp, gümrükten geçirip, öğütüyor, Türkiye’deki imalatçı da… Peki neden Türkiye’de 50 kg un 320 TL de bizde 480 TL? Bunu tartışan yok

Şu an buğday ithalatının tonu 385 dolar. TMO 150 dolara fırıncılara ulaşacak şekilde imalatçılara verdi. Bunun bugün TL karşılığı ne? Ton başına 3 bin TL kadar TMO zarar ediyor. Türkiye’de üretimin kat be kat fazlası ithal ediliyor. Türkiye de bizim gibi, unluk buğdayda dışa bağımlı

Yani; Türkiye’de ekmek ucuz ama, gerisinde TMO iflas edecek kadar bir zarar, ya da teşvik var. Bizde o teşvik yok. Fırıncı ile uncu karşı karşıya. Üzerine elektrik girdisi, gaz girdisi, personel girdisi, ekmek naylona girecek derken… Fırıncı perişan, tüketici perişan, e imalatçı da çok rahat değil…

Adanın her tarafı arpa tarlası. Eken ekene… peki, neden bizim ülkemizde unluk buğday üretimi yapılmıyor? Neden ürettiğimiz buğday ile getirip öğüttüğümüz buğday arasında uçurum var? 6 bin ton yumuşak buğday üretirken ihtiyaç 35 bin ton. Üretim neden artmıyor bunu tartışan var mı?

Oğlum biriktirdiği TL’lerden cumartesi yani (18/12/21) tarihinde 2095 TL karşılığı 50 Sterlin ve 50 Euro aldı nedenini sorunca Reyiz amcam akşama tv’de konuşma yapacak dedi. Şu an satsa (20/12/21) 2160 TL ediyor Z kuşağı reizi çok iyi tanıyor. Şanslı çocuk arkasında dağ gibi reis amcası var.

(Serkan Şah)