Bir gerçek varsa ,pandemi hem sağlık hem de ekonomik anlamda birçok ülkeyi sarstı.Olaya sadece ekonomik yönden bakarsak ,bizim gibi afedersiniz dandik ülkeleri de allem gallem etti.Niye dandik? 1974 sonrası izlenen politikalar,geleceği düşünmeden yapılan menfi icraatlar , zübük romanını ezberleyip siyasete giren ve bizleri yönetenlerin ,aslında toplum adına değil bireysel çıkarlar uğruna o koltuklara oturduklarını söyleyebiliriz.Savaştan çıkan toplumlarda oluşan maddi manevi çöküşleri , milli ve şimdilerde dini duyguları sömürerek yanlarına çeken ,çoğunu besleyen nice iktidarlar ,koalisyonlar gördük.Halkımızın çoğu da bu dağıtılan avantalara,faydalara öyle bir alıştırılmış (alışmış) ki bireysel düşünceler zamanla hakim olup ,ülke bataklığa doğru yürümüştür. "Kendine kazzık atana tapan" , "gerçek dostunu hiçe sayan" bir yapıya da bürünen, garip karakteristik durum da ortaya çıkmış.Sürekli olarak Ruma yama olmayalım diyenlerin de 8000 işçinin güneye başvuracağı konusunda endişelerini de gülerek okumaktayım.Bu işlerin vatan,millet ,sakarya ile dönmeyeceğini bayrakla,dinle karın doyurulmadığını ,geçim sağlanamayacağını birçok aydın insan zamanında ve halen dile getirse de geldiğimiz noktada ekmeğimizin ununu bile ithal etme noktasına geldik. Bağımsız KKTC olarak hem güneye hem kuzeyimize yama olduk , oluyoruz. Başarılarından dolayı gelmiş ,geçmiş sebebiyet veren tüm siyasilere bravo diyorum

(Ahmet Ersöz)



Öncelikle bir düşünmek lazım. Yıllar önce röportajlar yaparken Helvasan yetkilileri ile yaptığım röportajda yaşanan sorunları kaleme almıştım. neydi sorun Dışardan ithal edilen ambalajlı vede göze hitap eden helvalar içeride üretilen ve satışa sunulan helvaların maliyetinin altına satılıyordu. Ses çıkaran oldumu hayır. Çoğu insan göze hitap eden ve uygun fiyatlı yabancı ürünü aldı. Koop Süt ve Süt ürünleri yanında diğer süt ve süt ürünleri üreticileri varken yurtdışında gelen aynı ürünler daha güzel ambalaj ile daha ucuza önümüze konulurken biz naptık kabul edip o ürünü aldık. Şimdi un konusu çıktı nolacak biz ne yapacağız önümüze konan daha ucuz unu alacağız. Neden çünkü beni sokmayan yılan bin yaşasın dediğimiz için. Bu her konuda öyle oldu. Bu toplum başına ne geldi ise hak ettiği için yaşamaktadır. Çünkü sırf arkadaşımız diye geleceğimizi çalanların yüzüne doğruları söylemedik. Biz de ne koparırsak diye baktık. Ozaman geçmiş olsun yılan hepimizi soktu.

(Evrim Kamalı)



“YA TAKSİM YA ÖLÜM” ha! Alın size HEM TAKSİM HEM ÖLÜM... Yazıklar olsun! Sanayi Holding, KTHY, AYKO, ZEYKO, patates/potakal, ihracatı, Bel-Cola, Güneş makarna, tekstil fabrikaları, Çerkezlerin buzluk/çamaşır makinesi fabrikası, daha nice fabrikalarımız kurumlarımız kapatıldı, işlevsiz kılındı.. Sıra un fabrikalarımıza geldi. Bir toplum varlığını böyle mi sürdürecek??? Böyle mi eşit olacak??? “Ya taksim ya ölüm” ha! Alın size hem taksim hem ölüm...

(Mustafa Gürsel)



FAZLA SÖZE GEREK YOK

Samimiyet, gelecek, temiz siyaset, kamu reformu, AB gibi taahhütleri halka verirken ÖNCE kapımızın önüne bakalım. Halk olarak bizi rencide eden ve yetkisi sizde olan meselelerle ilgili somut adımlar ve sözler istiyoruz.

Seçim öncesi herhangi bir parti yetkilisinin, taahhütü yıllardır tamamlanamayan, devleti ve halkı hiçe sayarak, eski terminalden kazanılanla yeni terminali tamamlanmaya çalışılan Ercan Havalimanı hakkında söyleyeceği bir şey var mı?

(Polat Alper)

