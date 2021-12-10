Siyasi partilere çağrımdır. Saygıdeğer tüm adaylarımıza başarılar dilerim hepsinin de vatan ve hizmet aşkıyla dolu olduklarına inanmak istiyorum. Sözüm aslında onlara değil siyasi partilere ama onlar da çaba gösterirse ne ala. Adayların bireysel olarak daha çok durum tespitleri yaptıklarını görüyoruz. Partilerin merkezlerinde kapsamlı altı dolu çalışma olmadığını gösteriyor bu da bize. Hayatın ne kadar zorlaştığını, alım gücünün ne kadar düştüğünü hepimiz yazıyoruz zaten, tespitten öte şeyler yapmak gerek. Bu artık öyle bir cendere değil, önce fakiri sonra zengini yutacak ezecek cinsten bir cendere bu. Öncelikle ülkede kazanılan yüksek gelirlerden kaçırılan toplam vergi ne kadardır didik didik edilmesi gerek. Devlet alacağının peşine düşmelidir. Bu yolla kaç KKTC bütçesi kaynak yaratılabileceğini merak ediyorum. “Herkes aynı gemidedir” masalını kimse okumasın, bir tarafta milyon sterlinlik zenginler, milyar TL’lik vergi kaçıranlar, diğer tarafta ay sonunu getiremeyen insanlar var. Ve siz seçimden sonra hanginiz gelirse gelsin zamlarla bu insanların üstüne yükleneceksiniz. Ancak bu bir yerde patlayacak, suçlar artacak ve huzursuz ortamdan zenginler de etkilenecektir. Görünen köy budur karar da sizin. Aksi halde insanlar sandığa gitmeyecek. Görebildiğim kadarıyla TDP’nin servet vergisi alınması fikri en dikkat çekendir, CTP’nin halkın alım gücünü korumak için ortaya attığı fikirler de olumludur ama altının doldurulması gerekir. Tabii bu ülkeye sıcak para sağlanması için devlet toplaması gereken vergiyi toplayabilmeli, TL’nin erimesinden dolayı zamların boğduğu halkla en azından nefes aldırmalıdır.

(Göktürk Ötüken)





Ne güzel memleket herkes akıl küpü. Ekonomi desen düzeltmek için şunun yapılması gerek şöyle önlemler alınmalı. Turizm desen bu sene şöyle olacak bilmem hangi ülkelerde pazar yakalandı. Elektrik - Benzin -Gaz desen zam zam üstüne yükseliş inanılmaz . Döviz- Banka borçları fikirler herkes tünelin sonunda ışık var. Eğitim desen harçlar İnanılmaz yüksek. Sağlık desen vefat edenlerin sayısı 120 oldu. Halen daha düzelecek halledilecek umut bombalama. Özetlemek gerekirse memleket için somut bir fotoğraf veya yapılması gerekenler hakkında tarih vererek ortaya planlı programlı bir yol haritası çizen maalesef yok. Arab’ın yallellisi üstünde çalın oynayın konu kapanmıştır sabah olacak akşam olacak. Sağlıcakla kalın kimsenin size yardım edeceği yoktur.

(Çağan Çerkez)



Enerji Bakanı Sunat Atun, bütün siyasetçilere örnek olması gereken bir davranış sergiledi…

Görevden giderken ne bıraktı? Göreve geldiğinde ne buldu? İşte Kıb-Tek’e ait rakamlar:

1) Şubat 2018’de giderken tanklarda 30 bin ton yakıt vardı. (42 günlük stok ve değeri 11 milyon 400 bin Dolar) ŞİMDİ tanklarda 7 bin ton yakıt var. (8 günlük stok ve değeri 3 milyon 900 bin Dolar)

2) Giderken ambarlarda 16 milyon Dolar değerinde malzeme vardı. ŞİMDİ 6 milyon Dolar değerinde malzeme var.

3) Giderken KIBTEK’in 46 Milyon TL. borcu vardı. Şimdi 800 milyon TL. Borcu var.

4) Giderken Aksa’ya borç sıfırdı. Şimdi Aksa’ya 455 milyon TL BORÇ VAR.

İyi yönetimlerde “hesap verebilirlik” olmazsa olmazdır. Son 3 yılda Kıb-Tek’i batıranları toplum görüp tanımalı… Ödediği paraların hesabını sorabilmeli… Batıranlar da, siyaset sahnesinden silinip götürülmeli…

(Hasan Kahvecioğlu)



Sabah İskele’de x bir markete durdum. Gavesiz duramayık ya sabahları. Kasada bir anne 2 çocuk önümde. Birer küçük meyve suyu bir bisküvi almış elinde 20 TL vardı sanırım. Çocuk dedi ki anne bisküviyi neden 2 tane almıyorsun. Paylaştıracam ben size dedi. Yıkıldım. Diğeri kasada sandüviç gördü anne ben bunu istiyorum dedi. Akşama yaparım size dedi. Yutkunmak istiyorum. Yutkunamadım. Çocukların biriyle göz göze geldik. Ben size ısmarlayabilirmiyim dedim anneniz kızmazsa. Anneleri gözleri dolu tek bi kelime dahi edemedi. çocuklar sadece bugünlük mutlu .Peki bunun daha sonrası? Kaç tane çocuk var böyle kim yardım ediyor. Gelecek için çocukların haklarını yiyen tüm gaspçılar! Hepimize yazıklar olsun! baştakilerin tek derdi seçim! cepleri dolsun buzluklarından et eksik olmasın.

(Metin Kurt)

