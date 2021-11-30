Yaklaşık 1 yıldan fazla bir zamandır Youtube kanallarından yayın yapan yönetim karşıtlarını izlerim. Anlatırlar da anlatırlar yok şöyleydi yok böyleydi bırakın bu işleri bir bok olduğu yok lâftan anlayan da yok. Batacaksa batacak yıkılacaksa yıkılacak.

İsmet İnönü bir siyasi manevrayla ülkeyi 2nci Paylaşım"Dünya" savaşına sokmadı keşke girip çıksaydı ve mamurlasaydı bak kim girmişse bugünkü halleri daha iyi durumdadır. Atatürk da bu halka birsürü "devrim" yaptırıp

haklar verdi ama o haklar savaşarak alınmadığı için hiçbirinin kıymeti harbiyesi tam mağnasıyla anlaşılamamıştır.

(Hasan Mullaoğulları)



1 yıl önce İmzalanmayan Emirname yeni Başbakan tarafından imzalanıp yürürlüğe girdi.

Girne’nin içine ettiler,

Sıra İskele Boğaziçi ve Mağosa sahillerinde.

Altyapısız yapılaşma!

O güzelim tarım alanı bölgesi, birkaç yıla kadar boka boğulacak.

(Ülker Fahri)



Özel sektörde yıllarca çalıştım.. BRT de de 13 yılım oldu..O dairede çalışıp hakkı çatır çatır yenen en son kafasının taşı atıp istifa eden nadir insanlardan biriyim ki orada da çalıştığımı boş oturmadığını gayet iyi bilir bilen!!!Bu arada sınavla girmiştim o kuruma.okulumun bütünleme sınavını kaçırmıştım o yüzden.. Kardeşim ölürken bile ekrandaydım bunu da bilen bilir..Akciger kanseriydi kardeşim çok çok kötüydü.. hastaneden hazırlanır programa giderdim bunu da bilen bilir..Asla hakkımı helal etmeyeceğim O da ayrı konu!!Bomboş oturan aynı program metnini ısıtıp ısıtıp koyanlar var.. Tek bir program yapıp dedikodudan başka şeylere vakit ayırmayanlar var..O kurumda çalışanlar azınlıkta bunu da bilen bilir!!Ama özelde çalışan ve 7/24 tetikte olup sömürülen meslektaşlarımız da var..Ben part time çalışıyorum full time değilim o gruba dahil olmuyorum ama olan çok arkadaş var bunu da bilen bilir.. Ama seçim geliyor bu usulsüz uygunsuz adaletsizliklere ses çıkarmayan kimseye hiçbir partiye de ben asla oy falan vermeyeceğim ONU DA BEN BILIYORUM!!

(Bala Kayadelen)



5 aydır öğrenci burslarının devlet tarafından yatırılmadığını öğrendik , özellikle bu ekonomik koşullarda ailesi destek olabilen var olamayan var... İlk fırsatta öğrenciden kesmek olacak iş değil, bu konuda öğrenci arkadaşlarla röportaj yapmayı düşünüyoruz. Katılmak isteyenler bana facebooktan ulaşsın lütfen…

(Mehmet Ekin Vaiz)



Toplu İş Sözleşmesi’nden tüm personelin hak eşitliğiyle yararlanması önemlidir ve bunu elde etmek üzere ortaya konan örgütlü mücadele de bir başarıdır.

Ama “örgütlü” zihniyetin “hak” elde ederken, işe alım süreçlerindeki “eşitsizliği” meşrulaştırıcı etkisini de konuşmak şarttır.

Pek çok kamu kurumunda iş yükünü sırtlananların çoğu en az güvenceye sahip sözleşmeli ya da kadrosuz insanlardır.

Bu büyük haksızlıktır.

Ama “hak” denen kavramı yalnızca “çalışma hayatı” içinde dillendirmek yetmez.

İstihdam aşamalarında da bunu aramak şarttır.

Çalışırken kimse sizin hakkınızı yemesin, işe girerken de siz başkalarının…

(Cenk Mutluyakalı)





Dükkan sahibine dedim ki devlet kraliçeyi sabitledi 10’a 3 ay 10’dan ödeycem. İyi dedi söyle devlete sana 3 ay sonra dükkan bulsun dedi durum bu

(Süleyman Özkoç)

