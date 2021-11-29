Bu ne denetimsizlik ya! S....m isimli yer Girne'de Sekiz liraya simit satıyor. Bunun maliyeti, toplasan 1,5-2 lirayı geçmez. Çocuğun biri porsiyon tepsi böreği sordu; avuç içi kadar börek için 25 TL. istenince, "arabadan para alıp geleyim" diyerek, çıktı gitti.

(Nezihi Beyaz)





ÇAREYİ KİM BULACAK?

Bu ülkede Trafik terörü;

Başbakan canı aldı,

Cumhurbaşkanı oğlu canı aldı,

Başbakan oğlu canı aldı,

Milletvekili canı aldı,

Polis Trafik müdürü canı aldı,

Ve....

Yüzlerce vatan evladı canı aldı,

Siyasi yetkililer hala Trafik Sorununa çözüm üretecek.

Bırakın üretmeyi,

Üretmeye çalışan uzmanlara ve kurum kuruluşlara da popülist siyasi nedenlerle engel çıkarıyorlar.

(Ülker Fahri)



Aylardır hatta yıllardır işlemeyen elektronik skorboard işledi. Neden?

Çünkü Sunat Atun sahanın sorumluluğunu Ersan Karataş a verdi de ondan. Bu yüzden de tebrik ederim kendisini.

Sporu spordan anlayan adamlara bıraksınlar ne bakanlık ister ne başka makam.

Abur cubur, pısırık, gereksiz insanlar yüzünden son 3 yılda 20 Milyon TL proje bütçesi spora kullanamadılar.

Bir skorboardı tamir edip işletmekten aciz insanlara ülke sporunu yönetme yetkisi veriliyor.

Bir kez daha vurgulamak gerekir ki spor bakanlığına gerek yoktur. Sporu spordan anlayan, spora hizmet etmek isteyen, fenalık düşünmeyen, kişilerle uğraşmayan insanlara bıraksınlar yeter.

(Ahmet Özsoy)



Çok değerli bir gazeteci arkadaşımla konuştuk dün. "Seni aday olursun diye bekliyordum" dedi. "Hayır. Olmayacağım" dedim. Sebepleriyle anlattım. "Artık yoruldum. Siyasete noktayı koydum. Hicbir siyasi parti ile bağım yok. Tamamen bağımsızım. Artık siyasete inancım kalmadı. Kime destek verdiysem sırtıma çıkıp bir yerlere geldi. Hep vefasızlık gördüm. Baktım herkes sadece kendini düşünüyor. Doğru adamlarla yürümüyor. İş bilen adamlarla hareket etmiyor. Kendilerine maşa arıyorlar. Memleketi düşünen yok. Ben öyle biri değilim. Bende önce insanlık, vatan, millet sevgisi gelir. Hakkaniyet, dürüstlük ve doğru olma gelir. Yalanla, dolanla, hamasetle, ückağıtçı ile işim olmaz. Maalesef siyasetin cılkı çıktı. Bana göre değil. Siyaset, hiç bu kadar çirkinleşmemişti. Geldiğimiz nokta iğrenç. Siyaset artik çok kötu. Ben, unumu eledim, eleğimi duvara astım. Siyasetten bir beklentim yok. İnancım da kalmadı. Artık başkalarını sırtımda taşımayacağım. Kendimi emekliye ayırdım. Başımın ağrımasını istemiyorum. Huzuru seçtim. Allah isteyenlerin gönlüne göre versin. Ben hiçbir partiden aday olmayacağım. dedim. "

Hayırlı olsun

abi. Doğru bir karar. Sevilen sayılan, tanınan bir kişişin. Vekillik sana yakışırdı." dedi. Teşekkür edip noktayı koydum.

(Hakan Yozcu)



Kadına Şiddet ve Seçimler

Zaman zaman kadına şiddet konusu ülkemiz gündeminde ön sıralara taşınır. Hele de konuyla ilgili tatsız bir olay yaşandığında ardı ardına kesilmeyen açıklamalar sürer gider.

Bir de geçen hafta olduğu gibi konuya özel yıl içinde ayrılmış tek gün münasebetiyle etkinlikler yapılır.

Ya sonra ?

Bir şeyler olsun, caydırıcı yasalar yapılsın, sığınma evleri açılsın diye beklenir.

Hakkını yemeyelim , bazı siyasiler bu konularda girişimler yapsalar da yalnız kalıyorlar yetmiyorlar.

Neden mi?

Açıkçası ben kadınların da bu konuda çok da istekli olduklarını düşünmüyorum. Zira ülke seçmeninin yarısı kadınlardan olmasına rağmen meclis de hemcinsleri %10 dolayında yer bulabilmektedir.

Kısacası kadınlar sorunlarını erkeklere havale etmektedirler. Bunun sonucu olarak problem ikinci üçüncü derece öneme haiz olarak hep raflarda kalmaktadır.

Şimdi kadının önünde tarihi bir fırsat vardır. Seçimler geldi çattı. Eğer bu seçimde de en az 15 kadın millet vekili seçmeyi beceremiyorlarsa (Yarısı demiyorum 15 diyorum) kadınların samimiyetinden şüphe edeceğim.

Ülke nüfusunun yarısı olan kadınlar meclisin yarısını değil yüzde otuzunu dolduracak irade gösteremezse, artık sussunlar kalsınlar.

Ha! Tabi bunun gerçekleşmesi için çok elzem bir şart daha var.:

KADINLAR ADAY OLUNUZ

(Bülent Dizdarlı)

