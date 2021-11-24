Halkımızın alım gūcū yerlerde sūrūnūrken, zam bombardımanı devam ederken kim inanır tūm bunların dış gūçlerin oyunu olduğuna. Bir doların 114 Japon Yeni olmasını örnek gösterip "Japonya'nın da parası değersiz" diyenler oradaki refah seviyesini görmūyor. Enflasyonun sîfır olduğu ūretimin, milli gelirin yūksek olduğu bir ūlke orası. Para politikası ona göre dengelenmiş ama bizde neler oluyor dolar yūkseldikće fakirleşiyoruz ithal mallar belimizi būktū. Doların yūkselmesi Tūrkiye'ye yapılan bir saldırı saçmalığına inanan yok öyle olsaydı Tūrkiye'de asgari ūcreti rahatlıkla 5 bin tlye çıkarabilmesi gerekirdi veya bizde rahatlıkla 8 bin Tl asgari ūcret verebilmemiz gerekirdi. Ha bizde devlet sūrekli aģlıyor ama vergi toplayamîyor. Zengini kollayan koruyan hūkūmetler oldukça daha da batacağız. En gūzeli, Yeni Zelanda, Finlandiya gibi ūlkelere bir heyet gönderip neden dūnyanın en yūksek refah seviyesine sahip olduklarını araştîrıp (özellikle vatandaşlık bilinci ve ahlakla ilgili konuları) ilkokullarımızda okutmak gerekiyor. Gelecek nesilleri kurtaracak çözūm şekli budur.

(Göktürk Ötüken)



Hükümet bankalarda döviz borcu olanların uygulanabilir ödeme formülünü bulmak zorundadır.

Hükümet asgari ücretlinin geçirebilmesi için piyasa denetimini yapmak zorundadır.

Hükümet iş insanlarının tıkanmasını açmak zorundadır.

Hükümet çiftçiyi hayvancıyı köylüyü korumak zorundadır.

Hükümet döviz karşısında çaresizliği oynamak yerine hükümet gibi davranmak zorundadır.

Muhalefet çözüm önerisi üretmeden lafazanlığı bırakmak zorundadır.

Aksi takdirde herkes bu ülkede yaşanmayan terörü yaşamak zorundadır.

(Songuç Kürşad)



Geçen gün Mr. Pound'a gittim.

Elle yazılmış "her şey 17 TL"...

Kasada kadın soruyor "17 TL ne zaman oldu".

Kasiyer cevap veriyor "Az önce, sterlin çok arttı" diyor.

Anında etiketler değişiyor, cebimizdeki para eriyor.

Hükümet edenler öküzün trene baktığı gibi bakıyor...

Tren hepimizi ezip geçiyor!..

(Fayka Arseven)



CHP’nin Kıbrıs ziyareti Türkiye’nin AKP’den ibaret olmadığının bir göstergesi olması anlamında çok önemli ve değerlidir… Herkes siyasi olarak her konuda hemfikir olmak zorunda değildir ancak demokrasi adına Türkiye’deki tüm siyasi partilerle etkili diyalog özellikle Kıbrıs Türk toplumu açısından çok önemli… Seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı’nı ikinci bir seçime zorlayan zihniyetin Kıbrıs’ta neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz…

(Mehmet Ekin Vaiz)



Dövizin yükselmesi ile ilanlarımızın altında sitemkar, alaycı, hatta haddini aşan yorumlar almaya başladık..”Stg kaç para oldu dalga geçersiniz bizimle” tadında yorumlar.. Herkesin morali bozuk bunu anlayabiliyorum.. Emlakçılar olarak bizlerde uygun fiyatlı evler satmak istiyoruz tabi ki.. Hatta neler yapabileceğimiz hakkında devamlı fikirler üretiyoruz.. Yükselen dövizin muhatabı sanırım bizim sektör değil.. Kaldı ki döviz artışından en çok etkilenen sektörlerden biriyiz.. Yine de daha uyguna evler satabileceğine inanan biri varsa dinlemek isterim.. Hatta çalışmak isterim.. Ama bizden daha uygun fiyata gayrimenkul satabilmek için bir fikri yoksa, sığ yorumlarda bulunmaması tavsiyemdir.. Birbirimize destek olacağımız zamanlardayız.. Allah hepimizin yardımcısı olsun..

(Ender Meta)



