“Aşı sizi koruyorsa aşı olmayanlara niye karışıyorsunuz” diyenler var.

Peki neden karışılmalı ? Çok basit şekilde açıklaması :

1) aşı olmayan insanlar yüzünden virüs aşısızlar arasında yayılmaya devam ediyor ve şu an dünyayı domine eden delta (hindistan) varyantı gibi yeni varyantların çıkışına zemin hazırlıyor. yarın çok daha tehlikeli, aşının da ürettiği antikorlardan kaçan bir varyant çıkması aşısızlar yüzünden gayet olası.

2) aşı bir mucize değil. delta’ya karşı ağır hastalık ve ölümden koruma oranı gayet iyi, %90’larda, fakat aşısızlar yüzünden toplumda virüs yayıldıkça aşılıların da virüsle karşılaşma olasılığı artıyor. aşılı bir kişi, özellikle ileri yaş ve kronik hastalık durumunda kalan %10’luk grup içindeyse ölebiliyor.

(Gürcan Topukçu)



İnsanlar unutuyor ve sorgulamıyor.

Elektrik Kurumu, 5-6 yıl evvel,

Önce,

Parasını tüketicilere ödeterek, bütün sayaçları değiştirmiş ve bu yolla kaçağı önleyeceğini ve milyonlarca lira tasarruf sağlayacağını iddia etmişti.

Arkasından,

Milyonlarca lira harcayarak, bütün sokak aydınlatma lambalarını değiştirmiş ve bilmem kaç milyon lira enerji tasarrufu sağlanacağını iddia etmişti.

Sonuç ne oldu?

Bir bilen var mı?

Şimdi,

Birisi kalkar da "bunlar bu yolla milyonlarca lira kişisel çıkar (rüşvet) sağlıyorlar" derse haksız mı?

Devletin, bu tür işleri sorgulayacak bir "İzleme ve Denetleme Kurulu" yok mu?

Nasıl bir başı bozuk düzendir bu düzen.

Satan memnun,

Alan memnun,

Ödeyen memnun.

(Ülker Fahri)



KKTC’de Politikacı Profili...

Ülkede politikacı olacaksan Vizyon, misyon, bilgi ve beceriden önce seçmenin üç değerlendirme kriterine çok dikkat edeceksin...

Cenazeler, Düğünler ve Doğum günleri as olan kriterlerdir...

Facebook, İnstagramı da kullanarak Bilgisayar destekli Güzel bir ağ kurup Ada genelinde bu önemli üç konudan mutlaka haberdar olacaksınız...

Haberi aldıktan sonra iki eliniz kanda olsa uzak yakın tanırsınız tanımazsınız fark etmez mantar gibi orda biteceksiniz...

Özellikle Cenazeler seçmenin acılı ve en savunmasız olduğu anlardır bu 1.ci dereceden önemli ve kesin netice veren bir kriterdir...

Kaçırılmayacak bir Fırsattır...

Bu konuda dikkat etmeniz ve yapmanız gereken üç şey vardır...

Birine selam göndermeyin ki yanlışlıkla selam gönderdiğiniz kişi az önce duasını okuyup gömdüğünüz kişi olmasın...

İkincisi ağlıyorsanız eğer ki bu çok makbule geçer, aile ağlamasını durdurmadan önce mutlaka ağlamaya son verin...

Üçüncüsü açılan mezara siz girmeyin, bırakın yakınları girsin, toprağını atmakla yetinin, neticede sizin işiniz gidenle değil geride kalanlarladır...

(Gürsel Uzun)



15 Kasım törenlerindeki "zafer işareti" olayı ile ilgili herhangi bir görüntü ya da fotoğraf yok mu? Tören alanında çok sayıda kameraman ve fotoğrafçı vardı ve cumhurbaşkanının halkı selamladığı aracı takip eden bir basın aracı mevcuttu…

(Göktürk Ötüken)



