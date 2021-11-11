Lefke'de yapılan resmi törenlerde hangi siyasi parti dönemi olursa olsun Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Milletvekilleri törenlere geldikleri zaman onlara gözükmek ve yağ çekmek için " Kebapçı Kedisi" gibi dolaşanlar o yazdığım makamlar olmadığından yine törende yoktu. Herhangi bir törenin o gün için anlamı vardır. Ya tören için gel yada hiç gelme o makamlarını saydıklarım gelecekleri vakit gelme. Onları istersen şehere makamlarına gidin.

(Gürsel Karagözlü)





Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür." Seni anlıyoruz, tüm kalbimizle seni seviyoruz ve özlemle anıyoruz.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

(Ayşegül Sallı)



İklimler değişiyor.. hava şartları sertleşiyor ve bu artık böyle..Rüzgâr eski rüzgârlar gibi değil..belki bir zaman sonra kasırgalardan biz de bahsedeceğiz.. geliyor gelmekte olan ve asıl korkulası gelişme de o zaten!!!!

(Bala Kayadelen)



Gerçekleştirdiği Kurtuluş Mücadelesi ve devrimler temelinde Türkiye Cumhuriyetini kuran Ulu Önder Atatürk’ü 83. ölüm yıldönümünde saygı ile anıyoruz.

Atatürk, gerçekleştirdiği askeri zaferler ve devrimler ile tarihte dünyanın tanıdığı en önemli Devlet adamı olarak yerini almıştır.

Endüstri Devriminin başlangıç yılı 1760, Fransız ihtilalinin başlangıç tarihi ise 1789 yılıdır. Bu tarihler ekonomide, siyasette, demokraside ve sosyal hayatta dünya genelinde mega devrimlerin dönüm noktalarıdır. Türk-Osmanlı dünyası bu devrimlerin dışında kalmıştır.

1923-1938 yılları arasında, 15 yıl gibi kısa zaman diliminde, Atatürk gerçekleştirdiği devrimler ile bu boşluğu kapatarak, ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda, Türk dünyasının çağdaşlaşma ve gelişim düzeyini yükseltmiş, ülke genelinde çağdaş medeniyet hedefinin temelini atmıştır.

Kıbrıs Türk Halkı toplumsal baskı altında olduğu sömürge idaresi döneminde, Atatürk'ün ilke ve devrimlerini uygulamaya koymuş ve varoluş mücadelesinde onun çizdiği çağdaş uygarlık hedefi ile bağımsızlık ve özgürlük ideallerini rehber edinmiştir.

(Taner Derviş)



Beklersiniz turist gelsin. Dün sabah günübirlik İstanbul’a gittim akşam döndüm. 3 aşılıyım Adapass gösterdim PCR da gösterdim beni antijene yolladılar sonra antijendeki gerek yok dedi sonra bastan bangoya gittik QR kodu verdiler sonra onaylattık. Bu arada adamın biri Amerika’dan geldi İngilizce bilen yok bir polise bir bangoya bir sağlıkçılara aynı durumu bir de Rus’ta gözlemledim. Nedir bu eziyet ama kimseyi istemeyik gelsin. Dünya KKTC’nin etrafında döner sanki. Resmen Saçmalık

(Onur Bozkurt)



Son zamanlarda ada yarısında demokrasiyi iki sözcük anlatıyor.

Biri, TALİMAT.

Öteki, İTAAT!

“Böyle olmayacak” demekle başlanabilir.

O meşhur deyimle, “böyle gelmişse de böyle gitmeyecek.”

İlkel milliyetçi ve kabileci, fetihçi ve bölücü düzeni reddederek “merhaba” diyebiliriz yarınlara!

(Cenk Mutluyakalı)

