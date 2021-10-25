UBP içerisinde son dönemlerde olanları anlamak mümkün değil. Detayları öğrendikçe adeta “boğuluyor” insan.

Zavallılıkta…

Entrikada…

İktidar kavgasında…

Bencillikte…

Bir de demezler mi “kurultay olmasın…”

Kavga hep tepede…

Tek bir sorum var:

Bu iktidar kavgasında vatandaş ne kazandı?

(Hüseyin Ekmekçi)



Günlerdir bu ülkede meclis toplanamıyor. Ülke için önemli olan bir çok yasa kadük olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ama tek konumuz seyretmeye bile utandığımız cinsel içerikli görüntüler. Belden aşağıya vuran birileri varsa meclisi tıkayan, yasama ve denetim görevlerini yerine getirmekten kaçan vekillerdir...

(Göktürk Ötüken)



"Dışışleri Bakanına talimat verdim derhal o 10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan edin gereğini yapın" demis.."Persona Non Grata" ilan edilecek buyukelciler;Almanya,ABD,Fransa,Finlandiya, Hollanda,Isveç, Norveç, Danimarka, Kanada.Yeni Zelanda..

Cidden biri dur desin artik zira bugün Alman Bild gazetesinde yazdığı gibi ;balataları iyice sıyırdı!!!!!!

(Bala Kayadelen)



Sevgili dostlar.

Kıbrıs, doğu akdeniz'in sicilya ve sardinya'dan sonra üçüncü büyük adasıdır. Ve bu ada içerisinde yaşayan dini, dili, ırkı ne olursa olsun KIBRIS'LIDIR. Ben KIBRISLI olmaktan onur ve gurur duyuyorum. KIBRIS'LI olmak bir ayrıcaliktır. Bana bu konuda kimse hikaye okumasın. Bunun inkar edilecek bir tarafı da yoktur. Sevgiyle kalınız.

(Orhun Karagözlü)



Bu Kurultay Olmaz... Olamaz Da...

Biliyorum hepimiz bıktık, Usandık ve yorulduk... Bir an önce olsun bitsin de kurtulalım deseniz, haksız da değilsiniz...

Ancak...

Yanlışın yanlışla çözüldüğü nerde görülmüştür...

UBP son üç dönemdir kendi Başkanlarına sahip çıkamaması bir yana, kendi Başkanlarını kendi eliyle linç ediyor...

Bu gün yeni bir senaryoyla karşı karşıyayız.

Doğrusunda ve yanlışında da değilim sadece insani boyutu ve kurultaya yönelik olması yanlıştır ve bu kurultayımıza yapılan doğrudan bir saldırı, müdahaledir..

(Gürsel Uzun)



Bir konuda farkındalık yaratmak/kutlama yapmak için çevreyi kirletmek kadar anlamsız bir düşünce olamaz.

'Balon uçurarak' ne kutlama yapılır ne de farkındalık, sadece çevre kirletilir.

Çevreyi kirletmeden, ona zarar vermeden de farkındalık yaratmak/kutlama yapmak pekala mümkündür. Lütfen çok geç olmadan bu yanlış uygulamadan vazgeçin ve çevre dostu çözümler üretin...

(Kemal Basat)

