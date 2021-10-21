

Olay espri konusu olmamalı.

Güç, siyasi rant ve bu uğurda girilen pespaye ilişkiler varsa, esas bununla yüzleşmeli seçeni/seçileni tüm toplum!

Var mı cesurca, bedeli ne olursa göğüsleyip bu uğurda mücadele etmeye gücümüz?

Gerisi laf-ı güzaf.

Siyasi bedeli olacaktır, ödenir ama geldiğimiz ya da getirildiğimiz noktanın; çürümüşlüğün boyutu ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi mi yapacaksınız?

“Sırada ben miyim” diye korkanlar vardır…

Yazık!

Silkelenmeli artık, güçlüce silkelenip kendine gelmeli herkes, hepimiz!

(Nazar Erişkin)



Eşinin boğazını sıkan şiddet gösteren adam teminatla serbest ama kendinden para çalan birini döven kişiler teminatsız tutuklu ben çözemedim! Bir gün bu adalet hepsimize lüzum edecek adı sanı ne istersa olsun.

(Emirali Tatlıdil)





Vay efendim neymişşş Başbakanın yediği haltlar ifşa edilmiş de özel hayatın gizliliği ortaya dökülmüş de siyasette seviye yerlere düşmüş de... Sokak jargonuyla diyeceğim ki size ulan bu ülkede torunlarınızın torunlarının bile geleceğini çalıp yediler, doğmamış bebekleri borçlandırdılar, altımızdan yurdumuzu çekip sattılar ve siyasette seviye düşmedi de başbakanın seks kasedi ifşa edilince mi seviye düştü ? Sevsinler sizin muhalefetinizi... Millet perperişan geçim derdindeyken hastalar ilaç bulamazken o efendi keyf peşindeyse, hele ki de muhafazakar tabana oynuyor takiye yapıyorlarsa halkın da bunu bilmesi çok da iyi oldu. Muhalefetteki abiler, hayrola nedir bu özel hayatın korunmasıyla ilgili telaşınız anlayalım. Çünkü temiz değilsiniz hiçbiriniz !...

(Bayram Paşaoğulları)





Zaman zaman yönetimi, kötü idaresinden dolayı eleştirdik ve haklarımıza sahip çıkmak için mücadele verdik.

Ancak herzamnki gibi, bazı vatandaşların arabalarının depolarını benzin doldurmak için benzin istasyonlarına bilinçsizce akın ettiklerini gördük. Bugünü kurtardık ya aferin bize.

Ya yarın ne olacak zavallılar?

Zamlar umurunuzda değil herhalde.

Tek derdiniz arabalarınızı benzinle doldurmak.

Cebinizden zamlarla çalınan paraların hesabını sormaktan acizsiniz.

Mücadele etme şeklinize bayılıyorum!

Daha beter olun!

Hakkettiğiniz budur işte.

(Hüseyin Özkeser)



Benzine hücum etmenin anlamı yok. Benzin olmazsa baggallarda ekmek bulamayacan yeyesin, sen işe gidecen ama müşderin gelmeycek, öğretmen okula gidecek ama öğrenci gelmeycek... Onun için yemeyin canınızı boşuna. Senin depon dolu olsa nolacak?

(Çağan Ilgar)

