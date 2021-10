Aynı yerde dönüp durur mu bir toplum? Kötü günlerden geçerken, çok kötü günlerin geleceğini biliyor olmak nasıl bir duygu? Tam da o noktadayız. Siyasi partiler, siyaseti sevenler, siyasette kalmak isteyenler siyasi bir zafer peşinde; oysa ihtiyaç o değil

Elbette, her siyasi parti iktidar olmak, her vekil seçilen bakan olmak isteyecektir. İnsanın doğasında bu vardır. Peki memlekete bakanlar; ne görüyor? Şu anda siyaseti sevenlerin, toplumun bütününe olan sevgi ve saygısını yitirdiğini görüyoruz

Ekonomi temelli atılması gereken ciddi adımlar var. Bakınız, 600 milyon TL gibi, maaş ve benzeri giderler; bütçenin yüzde 80’ini yutuyor. Sadece maaş. Geri kalan yüzde 20 de Hayat Pahalılığı, ek mesai, emeklilik gibi alanlarda eriyor

Hükümetlerin, maaş ödeme dışında bir adım attığını gören var mı? Ben görmedim. Gören varsa da, duymadım. Bu yapı, sadece maaş ödemek için. Her haziranda 60 milyon TL maaş yükü artıyor. Bu Ocak 2022’de 70 milyona varacak.

9 milyar bütçe yap; 8 milyarı ile maaş öde. 10 milyar bütçe yap; 9 milyarı ile maaş öde. Seneye 12 milyar bütçe yapılacak; 11’u ile maaş ve benzeri giderler ödenecek. BRT’siydi, belediyesiydi, kurumlarıydı, ek mesaisiydi derken, vatandaşa hizmete bir şey kalmıyor

Altını çizerek söylüyorum. Kabaca, elektriğe yüzde 40, tüpgaza yüzde 30, akaryakıta yüzde 25, dökme gaza yüzde 30 gibi bir zam kaçınılmaz. Kim iktidar olursa olsun, ilk bakanlar kurulunda başka da bir gündem olmayacak. Devamında yüzde 10 da maaş zammı; buyur hükümet ol

Böyle bir ortamda, halen istihdam, danışman peşinde koşanlar var. Neden? Kurultay var. Neden? Devamında seçim var. Bu yapıdan bir icraat çıkmaz. Türkiye ile iyi geçinip, arada 3-5 para alan, devamında da bankadan borçlanan, hükümet edebilir

Ülkede gelişim yönünde bir değişim olmadığı gibi, değişim yönünde bir gelişim de yok. Çok yazık çok...

Kılıçdaroğlu'nun son hamlesini sevdim.. Hatırlatma yaptı çok net bir biçimde.. Kamu görevlisi kendine gel suça ortak olma.. Günü gelir hesabını sorarız dedi!!Anlaşılan ve bir süredir dillendirilen ise zaten birçok belgenin delilin çoktan bazı önemli görevleri yerine getiren kamu görevlilerince kopyalanıp saklandığı yönünde!!İktidar olan şahsım bakalım nasıl bir hamleyle karşılık verecek.. Şu bir gerçek ki her geçen gün daha çok alanlarının sıkışması.. Hele G20’den çıkış sözüm ona uçarken ekonomi..ve sefalet endeksi raporu..döviz..durum ciddi!!!

Anayasa madde 137 - Kanunsuz Emir

"Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz" .

Kıb-Tek’in şimdi içine düşürüldüğü duruma ve özellikle son dönemde yaşanan akıl almaz işlere bakınca, zamanında hep birlikte hazırladığımız “özerkleşme” yasasının ne kadar önemli olduğu gün gibi ortada… Geçmişte yaşananlardan ders çıkarıp kararlılıkla yürümek lazım… Kıb-Tek halkın malıdır…

Meslek hayatı boyunca, siyasiler tarafından korunan, kollanan, Üçlü Kararnamelerle taltif edilen birinin, emekliye ayrıldıktan sonra, siyasilere ayar çekmesi, etik mi?

Son 1 haftadır dönen asparagas haber...

Gerçekten bazen ben bile şaşırıyorum!

Nasıl bir senaryo yazılıp, oynandığı yönünde!

Kurultayımızda bir adayı sürekli olarak söz verdiği yönünde algı yapıyorsunuz! Bunun ile birlikte " Yalancı" pozisyonuna sokarak zarar vermeye çalışıyorsunuz. Kendi şahsıma ben hiçbir aday ile ne böyle bir pazarlık, ne de bu yönde bir görüşme yapmadım. Bu şekilde devam ederse kaş yapayım derken göz çıkaracaksınız!!

(Emrah Yeşilırmak)