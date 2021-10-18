NAZLI GELİNLER!

Düne kadar hükümetten şikayet edenler, sıra seçime gelince sandığı boykot için nedenler sıralamaya başladılar.

Merak ederim, sandığa gitmezlerse ne değişecek? Değiştirmek istemiyorsunuz, neden şikayet edip durdunuz?

Nazlı gelinin “Hem ağlarım, hem giderim” dediği bu olsa gerek...

(Hüseyin Arca)



Ateş yandı. Çayırova’ya biçilen bu akıl almaz gömleği yakmaya kararlıyız. Bu insanların evlerine gidebilmesini anlamsızca zorlaştıran mevcut yol projesini kabul etmiyoruz. Aylardır sözü verilen bir çemberin hala hayata geçirilmemesini kabul etmiyoruz. Ya bu çember projelendirilecek, hayata geçirilecek, ya da burda hayat duracak! Karar artık ülkede karar üretme özürlülerinin!

(Cemil Sarıçizmeli)



Çocuklarımızı koruyamıyoruz!!!

Biz seçimle,kurultayla uğraşırken yanı başımızda bazı hayatlar sönüyor... Çocukları kimse koruma altına almıyor...Peki suçlu kim?? Bu suçlar devlet eliyle işleniyor...

Çocuklarımız bu ülkede cinsel istismara uğruyor, uyuşturucudan yollarda ölüyor...Ama hala kimse önlem almıyor... Bu ülkede çocuklar karanlığa gömülüyor... Hayatları daha başlamadan bitiyor...Ve en acısı da bu ülkede çocuklar da devlet tarafından ihmal ediliyor... Onları biz öldürüyoruz!!!

(Gizem Özgeç)



Türkiye'de Türk Lirası için gündem belirleyenler hiç hedeflerini tutturamazken

Standart and Poor's ve Moody's gibi yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının öngördükleri hedefler milimi milimine tuttu. Buna göre yıl sonuna kadar Amerikan Doları 10~11 Lira seviyesinde yılı kapatacak.

Tabii ki "Ulema" çıkıp da birşeyler söyleyip geceyarısı operasyonu yapmazsa.

(Hasan Mullaoğulları)



Demek ki neymiş 4. Hakemi iş ola atamayacaksınız. Doğan-Yeşilova maçının hakemi Ali Özer eşi pozitif olduğu için karantinaya alınınca maç ertelendi. Akla şu soru geliyor. Neden 4. Hakem Serkan Durmaz maçı oynatmadı? Maç sırasında Özer sakatlansa maçı o oynatacak değilmiydi? Eeee?..

(Songuç Kürşad)



Partisinin ne oyunu ne meclisteki sandalye sayısını artırabilmiş bir kişinin, görevi bırakmak yerine tek aday olarak kurultaya gitmiş ve seçilmiş olması kısır döngüdür.

Başka bişey degil.

(Ali Çomunoğlu)



"Seçimlerse UBP tek başına iktidar olacak" diyorlar...

Evet olacak.

Bunun sorumlusu da, herşeyi bilen, beceren ama bir tek seçime birlikte katılmayı beceremeyen partiler olacak.

(Engin Arca)



