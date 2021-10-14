Su!

Okulumda su içecek parası olmayan öğrencim var..

Para teklifini kabul etmeyecek kadar da gururlu!

Evet...

Su içmek için bile para gerekiyor bu ülke okullarında..

Kantine gidecek harçlığı olmayan öğrencilerimiz var mesela! Teneffüslerde ağaçların altına saklanan...

Fakat,

Son model arabayla okula gelen de var.. O genç de haklı!

Çocuk yaşlarında bile, Eşitlik sadece giydikleri üniformada kalmış!

Değer yargıları etiketle, markayla, parayla kıyaslanıyor!!!

Eşitsizliği, adaletsizliği iliklerine kadar hissediyor genç yürekler.. kimisi kaderine razı,kimisi isyanlarda...Anlatamıyorsun! Hayatı...

Yetersiz kalıyor sözlerin... gözlerinden anlıyorsun...

Ve çocuklarına Su içirmekten bile aciz haldeyiz..öyle mi?

O çocuğa, hak ettiği suyu İçirene kadar hepimize yazıklar olsun...

(Eralp Şerifoğlu)





Hükümet "istifa" etti.

"Ne anlama geliyor" diyorlar.

Şu anlama geliyor.

Bu istifa seçim yasaklarını en az 12 Aralık'a havale etmenin kapısını araladı.

Cumhurbaşkanı'na 60 gün süre, Saner hükümetine de en az o tarihe kadar Partizanlık, yurttaşlık, üleşme şansı tanıdı!

Çünkü Anayasa, Cumhurbaşkanı'na 60 gün süreyi kullanma ve sonrasında "seçim tarihi" belirleme hakkı veriyor.

Biraz "etik" varsa, istifa etmiş bir hükümet, yaşamsal işler dışında tüm 'siyasi' adımları da durdurduğunu açıklar.

İstifası bile "entrika" bu hükümetin!

(Cenk Mutluyakalı)



Ülkede toplanan vergi yüzde 40'dır. Bu yüzde 40'ın yüzde 87'si kamuya maaştır. Kaldı mı yüzde 13. Bunun yüzde 3'ü örtülü ödenek ve yan giderler. Geriye yüzde 10 kalıyor. KKTC işte budur. Sorun sistemde, hükümet değişse ne olacak?

(Alpmut Alp)





“Toplum statükodan şikayetçi gibi görünebilir ama en büyük statükocu da toplumun ta kendisidir. Yani statükocu olan siyaset değil bizleriz. Bu arada, statüko her ne kadar kötü bir anlam taşıyormuş gibi duyulsa da aslında mevcut, alışılan veya yerleşmiş kanıksanmış durumun korunması işidir. Kıbrıs Türkü sabah akşam değişim ister gibi görünse de ne hayatında, ne işinde ne alışkanlıklarında ne tercihlerinde, ne de siyasette köklü değişimlere gitmeyi sevmez… Neden? Çünkü yeniye uyum emek ister, uğraş ister, çaba ister. Yeni bilinmezdir tedirgin eder. O yüzden halk biz böyle eyiyik demeye devam eder macera peşinde koşmaz.”

(Özdemir Tokel)



Bilirsiniz ne aklıma geldi...

Romanya’da Çavuşesku’nun son günleriydi, kendi inşa ettirdiği muhteşem Başkanlık Sarayı’nın balkonundan 1 milyondan fazla taraftarına kükreyen sesiyle ve alkışlar arasında, ateşli bir konuşma yapmasından sadece iki gün sonra, ayni halk o sarayı basarak, Çavuşesku ile birlikte eşini de tutsak alıp, 24 saat içinde yargılayıp, o muhteşem sarayın bahçesinde kurşuna dizdiler.

Demem o ki,

Besleyerek yanına çektiği kalabalıkları görüp da kimse kendini mutlak ve değişmez sanmasın.

Bazan, bir kıvılcım yetebiliyor.

(Ülker Fahri)



Hükümet istifa etmiş… Yanlış anlaşılmasın bir başarısızlığın kabulü veya bir özeleştiri mekanizmasının sonucu olan bir istifa değil bu… Hep beraber gene gelsinler diye istifa ettiler… Gelir baa deyim lütfen istifa etmeyin be abi… Gene geleceksanız istifa etmeyin lütfen…

(Mehmet Ekin Vaiz)

