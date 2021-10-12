Türkiye de futbol bitti derik ya Kıbrıs ta hiç yokkk...

Saygı yok sevgi yok herşey para..

17 -18 yaşında çocuklara söven sayan taraftar mı isten ...

Soyunma odası basan alkolik taraftarımı isten ..

Hırsız olmayan çalmayan çırpmayan yöneticilere söven sayan taraftar mı isten ..

işte bu yüzden bir kulüp başarısız olur ...

Not...Önceki günkü maçta rahatsızlığımdan dolayı gidemedim iyi ki de orda değildim

Sözüm büyük YAK’cılara hepinize yazıklar olsun utanın....

(Betül Karayel)





Dilbilgisi kurallarından tamamen uzak, düz, sıradan günlük konuşma ağzından mütevellit üslup, yazık ki kurumsal hale dönüştürülmüştür...

Koca bir kurum adım adım geriye gidiyor...

(Levent Kutay)



Vatandaşı ifade özgürlüğünü kullanıyor diye ülkeye alınmıyor ve Cumhurbaşkanı bunun bilgilerini edinip paylaşacağına, vatandaşına sahip çıkacağına, muhalefet liderine seviyesiz saldırıları gece yarısı yapmaktan çekinmiyor.

UBP Hükümeti her gün gelişigüzel vatandaşlıkları verirken hiç bir standart aramıyor.

Bu ülke ve vatandaşları, güvenlikleri ve özgürlükleri umurlarında değil.

Makam tutmak şahane.

(Ürün Solyalı)







Ali Kişmir ile birlikte 4'üncü KKTC vatandaşının da Türkiye'ye sokulmama gerekçesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan öğrendik. Türkiye'ye, "işgalci ve sömürgeci" diyenleri, Türkiye'nin de kendi sınırları içerisine sokmama hakkı olduğunu belirtti Cumhurbaşkanı Tatar...

Elbette Türkiye'nin bu hakkı var. Burada kötü olan, KKTC makamlarının "yokmuş" gibi davranması. Ersin Tatar'ın açıklamasını hükümetten beklerdim. Bu karara destek verebilirsiniz, karşısında olursunuz. Hepimiz demokrasiye farklı açılardan bakabiliriz.

Türkiye, kendi demokrasi anlayışı içerisinde, buna hukuki bir temel de bularak kendisine "işgalci" diyenleri topraklarında görmek istemeyebilir. Bu ülkeyi yönetenler ne yapıyor? Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Başbakan? Vatandaşınıza söyleyecek bir sözünüz yok mu?

Ali Kişmir, savunduklarını söylemeye devam edecek. Burada önemli olan, Türkiye'nin elindeki bu listeyi KKTC makamları ile paylaşması. Nasıl öğreneceğiz bu listeyi? Bir bakmışsınız, yarın bir bir davalar açılmaya başlanır. Oradan mı öğreneceğiz?

(Hüseyin Ekmekçi)





İfade özgürlüğü!

Çoğu samimi değil bu yönde!

Ya da yanlış biliyor.

Hele bir kendilerini eleştiriniz, göreceksiniz.

İşim rengi nasıl da değişiyor.

İfade özgürlüğü “sizin de alkışladığınız” görüşlere özgürlük değildir!

Sizi de eleştirenlere özgürlük…

Farklı düşünenleri ve aslında hakikati haykıranları “sınır dışı” edenlere karşı dururken, kendi sınırlarımızı da özgürlükle örmesini öğreneceğiz.

Hayatı özgürleştirene dek…

(Cenk Mutluyakalı)



Yazılı ve Görsel Medya haberlerine göre,

Dün, binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen UBP İlçe Kongreleri, Parti yetkilileri tarafından "Bu ne Sevgi Ah" diye yorumlansa da;

Ülkenin içinde bulunduğu Pandemi Koşulları ve buna bağlı olarak yaşanan "Ekonomik Sorunlar" düşünüldüğünde,

Aslında,

İşin gerçeğinin,

Sevgiden öte "Kişisel Çıkar Hesapları" olduğu aşikardır.

Ve...

Bu durum,

Gerçekten, çok ürkütücüdür.

Bu insanlar nereye koşuyor?

(Ülker Fahri)

