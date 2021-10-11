Bisküvi çalan kişiyi deklare eden zihniyet, ciddi bir cürüm işleme safhasında olan 4 kişiyi ve aracı gizliyor. Açıklasalar halk da yardımcı olacak polise. Yok, gizli kalsın belki kapatmak isteyenler olabilir. Çocuk hırsız, bunlar cürümsüz olabilir. Yazıklar olsun

(Alkan Baykent)





Mücahit Puanı!

Bugün Pazar. Sabah ekmek fırınına gittim. Hiç ekmek kokusu insana Savaşı mı hatırlatır!

20 Temmuz-15 Ağustos 1974 tarihlerinde 25 güncük ve sekiz yaşın gereği, sadece Gazimağusa Akkule'de Kum torbası doldurabildim.Sabah gün ağarırken çay kazanına su taşıdım. Ateşkes günleri Sultan Kıraner Amcamın evinde kaldığımız için aynı sokak da olan rahmetlik Ekmekci Derviş Dayımızın fırınında kardeşlerim Koralp ve Hasanla ayak işleri yaptık...

Eh biz de kendi çapımızda Mücahit olduk yani!

Benim gibi Savaşın dehşetini,ölüm korkusunu, çocuk yaşda hissetmiş, ölüme tanıklık etmiş olanlar için en güzel Puan; Yaşamaktır.

Geldiğimiz günlere bakınca;

Özgürlük için büyük bedeller ödeyen Kıbrıs Türkleri çok daha adil ve huzur içinde yaşanacak bir hayatı hak ediyor aslında...

Bence bu Mücahit Halkın mücadelesinin karşılığı, "Puan" değil,sadece tükenmeyen "Saygı" olmalıydı...

(Eralp Şerifoğlu)







Güzelyurt ilçe Başkanlığına aday, idealleri olan bu partinin içinde doğup büyüyen bütün derdi sadece hizmet etmek isteyen eski ilçe Başkanı şimdi sıradan bir üye...

Anlayamadığım üç eski Bakanın ve milletvekili ile Arkalarında olan Başkan adayı arkadaşımızın bu genç sözünün eri duruşlu ve yetişmiş dürüst bu partinin çocuğundan ne istedikleri, neyin hesabını yaptıkları ve neyin intikamının arkasına düştükleri...

Bu seçimin galibi Tek başına Güzelyurt’un Üç eski Bakanı ve milletvekiline kök söktüren Osman Uzundur...

Üç Bakan yetmemiş Bir de Kurultayda Başkanlığa ada olan efendinin desteğini almışlar.

Her kes kuyruk acısının faturasını Osman Uzuna Kesmeye kalkmış Dördünün farkı 170 oy olmuş...

Sadece Abimin yadiğarı Olan Osman Uzunu yalnız zannedenler büyük yanılgı içimdedirler...

Genel Başkanlık seçimi de Milletvekili seçimi de yakındır...

Sıra size gelmiştir...

Kişisel hesaplarınız ve çıkarlarınız İçin Genç ve idealist dürüst insanlarla etik dışı oynamanın hesabı elbette ki sorulur..

Rahat olun....

(Gürsel Uzun)



Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası hakkında bilgisi olanlar, otobüs tutup gezi düzenlemek isteseler, yeterli sayıda olmadıkları için, Otobüs Şirketi, otobüs ( leoforio) tahsis etmeyecek.

(Hüseyin Garip)



Ali Kişmir, Türkiye için gerçekten bir "ulusal güvenlik tehditi" ise, Türkiye'nin işi çok zor demektir.

Düşüncenin tehdit sayılması demokrasi ile bağdaşmadığı gibi, düşünceyi korkunç görmek, düşünenden korkup kendini ondan sakınmak, uçurumun eşiğinde olmaktan başka bir şey değildir.

Tarih, düşünceden korkanların hezimet hikayeleriyle doludur.

Yazık, korkmuyoruz!..

(Erkut Şahali)

