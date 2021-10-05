Saçmalıklar ülkesi... Kapanamayan Meclis, şimdi de açılamıyor ama birileri hala "Ben Başbakanım" diye geziniyor... Bu ne inat kardeşim!

Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanı'nın memleketteki sıkıntılar umurunda değil, Eskişehir'de geziyor..

Gerçekten utanılacak bir durum.. Yazık!

(Aytuğ Türkkan)





İsyanım adalete değil adalet sisteminedir!

Herhangi birini mahkemelerde süründürmek istiyorsanız savcılığa bir suç duyrusunda bulunmanız yeterlidir. Sonrası şikayete uğrayan kendini temize çıkarmak için koşsun, ayıklasın pirincin taşını ayıklayabilirse.

Polise yapılan şikayetlerde polis gerekli soruşturmayı yapar, delillerle suç tesbit edilirse dava okunur ve mahkemeye sevk edilirsiniz. Polisi devreden çıkarıp şikayeti savcılığa yaparsanız vay şikayete uğrayanın haline vay!

Bu açıklamayı yaptıktan sonra gelelim bunun sebebine :

2019 tarihinde Girne kaymakamlığı benim hakkımda 1988 tarihinden beri benim tasarruf ve mülkiyetimde bulunan bir araziye izinsiz su kuyusu kazdığmı bildirip şikayette bulunması ile başladı. Bu kuyunun 1974 tarihinden önce konu arazide mevcut olduğnu birçok belge ile kendilerine sundum,bunlardan en önemlisi iskan dairesinden temin ettiğim imzalı mühürlü belge.Hal böyle iken tam 27 defa mahkemeye çağrıldım. Son 30 eylül cuma günü mahkemeye çağrıldım, bizim dosya bulunamadığı ! için mahkeme ekimin 25 ine ertelendi.

Bu üç yıl içerisinde 4 yada 5 yargıç 7 yada 8 savcı değişti. Bizim meseleye mahkeme heyeti vakıf oldu bu celsede bitecek derken bir değişim hade başa dön. Meselede değişmeyen sadece ben. Bukadar basit ve açık bir mesele üç yıldır neticelendirilemiyor. Zaman kaybımı , uğradığım maddi ve manevi zararlarımı kim karşılaycak?

Adaletin tecelli edeceğinden hiç şüphem yok. Ancak başlıkta da belirttiğim gibi, İSYANIM ADALETE DEĞİL, SİSTEMEDİR.

(Mustafa Özbingül)







Memlekette tüm taşlar yerinden oynadı. Bana eksiksiz çalışan tek bir kamu hizmeti söyleyin, ben dişimi kıracağım. Otorite ortadan kalktı, memleket sevgisi tesis edilemedi, yerini iktidar kavgası aldı, geldiğimiz aşama bu. Vatandaş hem azap çekiyor, hem bu bozuk yapıdan medet umuyor

Artık, kamu çalışanı da huzursuz. İmkansızlıklar nedeniyle vatandaşa hizmet verilemiyor. Ya internet çöküyor, ya mal alım ihaleleri gecikiyor, ya elektrik kesiliyor. Akaryakıt alınamıyor, asfalta para yetmiyor, kitap- kırtasiye eksiği bitmiyor. Velhasıl, bu yorgan, bu ayaklara göre değil

Kamu maliyesinin sürekli borçlanması ne demek? Bu toplumun geleceğini ipotek altına almak demek… Başarısız yöneticiler demek. Faiz yükü demek… toplanan vergilerin faize gitmesi demek. Sayarım da sayarım. İşin özü, kötü yönetim demek. Çok kötü yönetilmek demek…

Bir ülke düşünün tüm topladığı vergilerle ancak da maaş ödeyebiliyor. Bu yapıda eğitime, sağlığa, ulaştırma alt yapısına, teknoloji yatırımına, laboratuvar alt yapısından tarımın gelişmesine, yeniden imara kaynak ayırabilir mi? Ayıramaz. Bizim maliye de ayıramıyor

Partizanlık bizi yedi bitirdi. Aha gene kurultay var, ardından erken seçim var, yerel seçim var. Niteliksiz partililer bir bir devlet kadrosuna doldurulurken, danışman, müdür, uzman olarak kadrolara doldurulurken, gelişim ve değişim nasıl olacak? Mümkün mü? Liyakat ölmüş

Bu ülkenin nitelikli gençleri, bir bir göç ediyor. Eğitim için gidenler gelmiyor. Zanaatkarlar ya güneye kaçıyor, ya Türkiye’ye… Dört başı mamur bir meslek lisemiz bile yok. Turizm, sanayi için ara eleman yetişmiyor. Her şey birbirine girmiş, yeniden yapılanma için adım atan yok

(Hüseyin Ekmekçi)





Hükümet Meclisi ne kapatabildi, ne açabildi...

Aylardır hukuk adına zerre kaygı duymayan,

YSK'nın taleplerine rağmen Ara Seçim tarihini Anayasaya rağmen almayı reddeden,

Meclisin iradesini dolanmak adına 74 tane Yasa Gücünde Kararname çıkartıp bunların bir kısmını Mahkemeden döneceği günde geri çeken,

Birçoğu ile ilgili Mahkemenin İptal kararı verdiği ve bunların bilerek hukuka aykırı yapıldığı Bakanlarca itiraf edilen uygulamadan,

KIB_TEK'te ihale yasası namına adım atmayıp Mahkemelerce tescil edilen zehirli yakıtı iki dudak arasında alan,

Çevre ve İmar adına birçok yasa dışı karara imza atan,

Uyduruk gerekçeler ile vatandaşlık veren ve daha birçok kararında-işleminde hukuku kötüye kullanan bir Hükümet;

Meclisi bugün açmayanların Muhalefet ve Özellikle CTP olduğunu söyleyip hukuka aykırı davranıldığını iddia ediyormuş!!!!PES

(Ürün Solyalı)

