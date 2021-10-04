2 şeyi merak ederim…

1. Sandıktan gene birinci parti çıkacak UBP’ye oy verecekler hangi motivasyonla verecek? Kişisel çıkarın dışında savunabilecekleri başka birşey kaldı mı? (Önceden de yoktu bana göre ama şimdi iyice cıvıtık). Forever KKTC da sanırım ellerinde patladı.. ne Asya’cığa sahip çıkabildi bu forever ne de Denktaş’a! Kurucu Cumhurbaşkanı’nın mezarı başka bir durumda/zamanda olsaydı megafonla bağırır çağırırdınız.. şimdi bakıyorum herkes sus pus!

2. Gerçekten nerde bu muhalafet?! Seçim zamanını bekleyip küçük hesaplarla birbirlerine zarar verip UBP’ye ve statükoya fayda sağlamanın dışında birşey yapmayı düşünüyorlar mı? Yoksa benim senin gibi klavyede çat çut?!

(Yetin Arslan)



Geldi.......

14 düğüne 5 nişana gitti;

7 klüp ziyaret etti;

12 heyet kabulü yaptı;

Ve gene gitti.....

Zor iş, ağır yük, büyük stres.

Kolay değil gerçekten.

Hayırlı selfieler olsun, Eskişehir kanalları inlesin.

(Cenk Özdağ)



AMATÖR BALIKÇILAR VE MALZEME SATICILARINA DUYURU: Balıkçılar Birliği, kıyıdan ve tekneden yapılan amatör balıkçılığın yasaklanması için tüzük taslağı hazırlamış da, yıl başından sonra geçmesini beklermiş... Denizleri kurutanlar amatörler mi? Gerçek amatörlerden bahsediyorum.. Bunun çok nedeni vardır; birincisi profesyonel balıkçılıktır. İkincisi deniz kirliliğidir. Üçüncüsü de küresel ısınmadır.. Amatör balıkçılık son nedendir. Dürüst ve sorumlu amatör balıkçılıktan bahsediyorum.. Avuç içi kadar orfoyu lengere atanlardan değil.. Böyle bir yasaklama olmaz da, eğer olursa, ilk ben gidecem balığa. Yasaklayanlar versin beni mahkemeye.. Ben de “Bülent ablamla birlikte” AİHM’e giderim.. Davayı da kazanırım.. Hey Allahım; beni baştan yarat.. Yeni Zelanda’da olsun lütfen

(Mustafa Gürsel)



Almanya önemli bir kadına veda etti.

Sokaklarda, balkonlardan, televizyonlardan veya barlardan duyulan 6 dakikalık sıcak alkışlarla veda etti. Bütün bir ülke, tüm dünyada insanlığı ve sivil hakları savunan bir liderlik örneğini alkışladı.

Halk onu liderlik etmek için seçti ve 18 yıl boyunca 80 milyon Alman'ı beceri, özveri ve samimiyetle yönetti.

Hiçbir zaman yanlış ifadeler vermemiş ve tanıtım için fotoğraf çektirmek istememiş. Akrabalarına ya da arkadaşlarına liderlik pozisyonu vermedi. Herhangi bir değişiklik olmadan ve diğer gayrimenkulleri, yatları veya lüks arabaları satın almadan her zaman aynı normal dairede yaşadı. Banka hesapları neredeyse değişmedi, haksız miktarlar biriktirmeden. Özel jetlere binmedi ve yüzlerce korumayı reddetti. Bir basın toplantısında bir muhabirin neden her zaman aynı kıyafetleri giydiği ve hizmetçileri olup olmadığı sorulduğunda, Merkel şu yanıtı verdi:

"Başka kıyafetim yok. Ben halkımın, hükümetin çalışanıyım, manken değil. Hizmetçiye ihtiyacımız yok. Kocam ve ben birbirimizi tamamlıyoruz ve 30 yıldır evimizin bakımını yapıyorum."

"Dünyanın Kadını" 6 milyon erkeğe eşdeğer olarak tanımlandı.

Politikacılar, onu örnek alıyor!

İnsanlara hizmet edin ve onları kullanmayın!

(Emrah Çakır)

